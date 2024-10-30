Китайська BYD вперше обігнала Tesla за квартальною виручкою

Китайська компанія BYD Co. здобула чергову перемогу над Tesla Inc., повідомивши про квартальну виручку, яка вперше перевершила показники автовиробника Ілона Маска з тих пір, як ці компанії зрівнялися за світовими продажами електромобілів, пише Bloomberg .

Ключові факти

Виручка самого продаваного автовиробника Китаю зросла на 24% до 201,1 млрд юанів ($28,2 млрд) за три місяці, що закінчилися у вересні, що нижче за прогнози, але перевищує обсяг продажів Tesla за той же період у розмірі $25,2 млрд.

Чистий прибуток збільшився на 11,5% до рекордних 11,6 млрд юанів, перевершивши прогнози, оскільки BYD продала безпрецедентні 1,12 млн електромобілів і гібридних авто. Однак її прибуток ($1,6 млрд), як і раніше, затьмарюється заробленими Tesla $2,2 млрд.

Перспективи прибутку BYD в останньому кварталі виглядають оптимістично, оскільки компанія виграє від своєї лідируючої позиції з продажу в Китаї, найбільшому у світі автомобільному ринку. Останні три місяці будь-якого року зазвичай є піковим сезоном закупівель, і на додаток до субсидій центральним урядовим установам було наказано збільшити закупівлю електромобілів.

Контекст

BYD і Tesla стали основними загрозами для традиційних автовиробників, особливо у той час коли Volkswagen AG, Ford Motor Co., Stellantis NV та General Motors Co. борються по дорозі до прибутковості зі своїми переходом на електромобілі. Оскільки зростання споживчого попиту на повністю електричні автомобілі йде на спад, BYD виявився більш гнучким, ніж Tesla, завдяки своїй сильній лінійці гібридних автомобілів.

Гібридні автомобілі зробили великий внесок у зростання виручки BYD з Шеньчженя, а модернізовані силові агрегати деяких моделей забезпечують запас ходу понад 2000 кілометрів. Ще однією ключовою частиною переваги BYD є її вертикально інтегрований ланцюжок поставок — виготовлення більшої кількості деталей на місці дає їй перевагу у вартості та масштабі, дозволяючи виробляти автомобілі дешевше.

Тим часом Tesla має справу з обмеженою і застарілою лінійкою електромобілів і більше уваги приділяє нарощуванню виробництва свого Cybertruck і розширенню використання своєї системи часткової автоматизації, що позиціонується як Full Self-Driving.

BYD також виграв від внутрішнього попиту, що відроджується в Китаї, стимульованого поліпшеними державними субсидіями, спрямованими на те, щоб спонукати споживачів обмінювати бензинові автомобілі на електромобілі та гібриди. Ці місцеві продажі допомогли BYD помʼякшити закордонний опір експансії китайських автовиробників.