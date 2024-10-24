Tesla отчиталась о крупнейшей квартальной прибыли более чем за год. Акции автопроизводителя выросли на 12%

Рыночная стоимость Tesla Inc. выросла на $80 млрд после того, как производитель электромобилей сообщил о своей крупнейшей квартальной прибыли более чем за год и опубликовал оптимистичные прогнозы на 2025-й, пишет Bloomberg. Акции компании продолжают расти, увеличившись на 12% в конце торгов 23 октября.

Сильный отчет о доходах Tesla появился через две недели после громкой презентации нового роботакси компании, разочаровавшего многих инвесторов.