Tesla отчиталась о крупнейшей квартальной прибыли более чем за год. Акции автопроизводителя выросли на 12%

Рыночная стоимость Tesla Inc. выросла на $80 млрд после того, как производитель электромобилей сообщил о своей крупнейшей квартальной прибыли более чем за год и опубликовал оптимистичные прогнозы на 2025-й, пишет Bloomberg. Акции компании продолжают расти, увеличившись на 12% в конце торгов 23 октября.
Сильный отчет о доходах Tesla появился через две недели после громкой презентации нового роботакси компании, разочаровавшего многих инвесторов.
Ключевые факты
- Скорректированная чистая прибыль за третий квартал выросла на 8% по сравнению с прошлым годом, до $2,5 млрд, превысив ожидания в $2,1 млрд. Скорректированная прибыль в размере 72 центов на акцию в третьем квартале превысила среднюю оценку в 58 центов.
- Выручка составила $25,18 млрд по сравнению с прогнозами $25,37 млрд, согласно данным LSEG.
- Результаты третьего квартала были поддержаны продажей Cybertruck, впервые принесшей прибыль. Акции были подогреты и надеждами на будущее: Илон Маск пообещал сделать Tesla самой дорогой компанией в мире, начав с роста поставок на 20–30% в следующем году.
- Маск заявил, что Tesla намерена официально запустить райдшеринг в Техасе и Калифорнии в следующем году. Хотя для вождения по дорогам общего пользования потребуется одобрение регулирующих органов, комментарии Маска привели к снижению акций конкурентов Uber Technologies Inc. и Lyft Inc.
- Маск сообщил, что производство специализированного робота Cybercab достигнет массовых объемов в 2026 году и что компания нацелена на выпуск не менее 2 млн единиц, а «возможно, и 4 млн».
- Tesla собирается выпустить доступные модели в следующем году, но Маск развеял давние ожидания некоторых инвесторов, что компания выпустит электромобиль, чтобы конкурировать с автомобилями массового рынка, такими как Toyota Corolla.
- Акции Tesla взлетели на 12% на постмаркет-торгах в Нью-Йорке, потенциально компенсировав большую часть падения на 14%, которое акции продемонстрированные с начала года до закрытия торгов в среду.
- Валовая маржа компании в автомобильном секторе за третий квартал составила 17,1%, превзойдя оценки аналитиков и увеличившись по сравнению с предыдущим кварталом, когда она составляла 14,6%.
Контекст
Tesla в третьем квартале 2024 года поставила 462 890 авто, что на 6,4% больше, чем годом ранее. Этот рост стал первым в этом году, но не оправдал ожидания Уолл-стрит. Поставки являются ближайшим показателем к числу проданных единиц. Это один из наиболее пристально отслеживаемых показателей на Уолл-стрит.
Tesla сталкивается с растущей конкуренцией, особенно в Китае, со стороны таких компаний, как BYD и Geely, а также нового поколения автопроизводителей, в частности Li Auto и Nio.
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