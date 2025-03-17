Китайская BYD увеличила скорость зарядки электромобилей до скорости заправки авто на ДВС

Китайский автопроизводитель BYD представил новую систему для электромобилей, которая позволяет заряжать автомобиль почти так же быстро, как заправлять обычный автомобиль, пишет Bloomberg 17 марта. Первыми электромобилями на архитектуре 1000 Вт будут седан Han L и внедорожник Qin L.

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Новая система зарядки и аккумуляторов обеспечивает запас хода авто в 470 км всего за пять минут зарядки, рассказал основатель и глава компании Ван Чуаньфу во время прямой трансляции из головного офиса компании в Шэньчжэне.

Это быстрее, чем зарядные станции Tesla Superchargers, добавляющие до 275 км запаса хода за 15 минут, или электроседан Mercedes-Benz CLA, получающий 325 км за 10 минут.

Тесты проводили на Han L. Новая платформа для электромобилей позволит разгонять авто до 100 км/ч за 2 секунды.

BYD планирует выстроить в Китае более 4000 станций ультрабыстрой зарядки.

Аналитики считают, что новая платформа может увеличить спрос на электромобили BYD и поможет компании догнать продажи гибридов, которые в 2024 году превосходили продажи электрокаров.

Новая платформа может стать конкурентом для китайской компании CATL, самого крупного в мире производителя аккумуляторов для электромобилей.

Контекст

BYD уже стала одним из лидеров на рынке электрокаров, обойдя Tesla по количеству продаж в мире.

В январе 2025 года компания продала более 318 000 гибридных и электрических авто, что на 161% больше, чем год назад. BYD занимает почти 15% китайского авторынка – самого крупного в мире.

Акции компании на бирже в Гонконге выросли на 45% с начала года.

В начале марта BYD сообщил, что намерен привлечь $5,2 млрд в рамках размещения акций. Вырученные средства планируется направить на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, расширение бизнеса за границей, пополнение оборотного капитала и общекорпоративные цели.