Китайська BYD збільшила швидкість заряджання електромобілів до швидкості заправки авто на ДВЗ

Китайський автовиробник BYD представив нову систему для електромобілів, яка дозволяє заряджати авто майже так само швидко, як заправляти звичайний автомобіль, пише Bloomberg 17 березня. Першими електромобілями на архітектурі 1000 Вт будуть седан Han L і позашляховик Qin L.

Деталі

Нова система заряджання та акумуляторів забезпечує запас ходу авто в 470 км лише за пʼять хвилин заряджання, розповів засновник і голова компанії Ван Чуаньфу під час прямої трансляції з головного офісу компанії в Шеньчжені.

Це швидше, ніж зарядні станції Tesla Superchargers, які додають до 275 км запасу ходу за 15 хвилин, або електроседан Mercedes-Benz CLA, який отримує 325 км за 10 хвилин.

Тести проводили на Han L. Нова платформа для електромобілів дозволить розганяти авто до 100 км/год за 2 секунди.

BYD планує збудувати в Китаї понад 4000 станцій ультрашвидкої зарядки.

Аналітики вважають, що нова платформа може збільшити попит на електромобілі BYD і допоможе компанії наздогнати продажі гібридів, які в 2024 році переважали електрокари.

Нова платформа також може стати конкурентом для китайської компанії CATL, найбільшого у світі виробника акумуляторів для електромобілів.

Контекст

BYD уже стала одним із лідерів на ринку електрокарів, обійшовши Tesla за кількістю продажів у світі.

У січні 2025 року компанія продала понад 318 000 гібридних та електричних авто, що на 161% більше, ніж рік тому. BYD займає майже 15% китайського авторинку – найбільшого у світі.

Акції компанії на біржі в Гонконгу зросли на 45% від початку року.

На початку березня BYD повідомив, що збирається залучити $5,2 млрд у рамках розміщення акцій. Виручені кошти планують спрямувати на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, розширення бізнесу за кордоном, поповнення оборотного капіталу і загальнокорпоративні цілі.