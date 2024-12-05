Китайские автопроизводители переходят на гибриды для Европы, чтобы обойти пошлины на электрокары

Последние пошлины ЕС на электромобили, защищающие его автомобильную промышленность от потока дешевого китайского импорта, не распространяются на гибридные автомобили.

Автопроизводители Китая наращивают экспорт гибридных автомобилей в Европу и планируют выпуск большего количества моделей для ключевого рынка, пишет Reuters 5 декабря. Некоторые производители также переносят производство и сбор в Европу, чтобы снизить расходы, связанные с пошлинами.

Ключевые факты

Аналитики Counterpoint Research утверждают, что китайские производители сфокусировались на PHEV (подключаемые гибриды), чтобы обойти новые пошлины ЕС на импорт электромобилей на аккумуляторных батареях из Китая.

Это может привести к тому, что крупные бренды, такие как ведущий китайский производитель электромобилей BYD, продолжат экспансию в регионе.

Ожидается, что экспорт гибридов из Китая в Европу вырастет на 20% в этом году и еще быстрее – в следующем.

Данные показывают, что расследование ЕС относительно импорта китайских электрокаров и замедление продаж автомобилей в Китае из-за экономического спада заставили некоторых автопроизводителей изменить свою европейскую стратегию, сосредоточившись больше на экспорте гибридных авто.

Гибриды, работающие и на бензине, и на электричестве, набирают популярность, поскольку покупатели считают их доступным компромиссом между автомобилями с двигателем внутреннего сгорания и полностью электрическими авто.

По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, с июля по октябрь экспорт гибридных автомобилей в Европу увеличился более чем в три раза и составил 65 800 единиц по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, что преломило тенденцию к снижению продаж, которая наблюдалась в начале этого года и в 2023-м .

Экспорт гибридов составил 18% от общего объема продаж автомобилей Китая в Европу в третьем квартале, удвоившись с 9% в первом квартале. Однако доля поставок электромобилей упала до 58% с 62% за тот же период.

Крупнейшие китайские автопроизводители могут кардинально изменить европейский рынок PHEV, на котором доминируют европейские и японские компании.

Контекст

4 октября 2023 года ЕК официально инициировала расследование импорта аккумуляторных электромобилей из Китая. Меры предпринимаются на фоне того, как блок пытается защитить автомобильную промышленность региона с миллионами рабочих мест.

В рамках расследования ЕК пришла к выводу, что производители в Китае получают преимущество от несправедливого субсидирования. В июле этого года Еврокомиссия ввела временную компенсационную пошлину. А уже в августе Китай подал жалобу в ВТО. В конце октября пошлины вступили в силу.

Аналитики утверждают, что Китай, в прошлом году опередивший Японию и ставший крупнейшим в мире экспортером автомобилей благодаря своему доминированию на рынке электромобилей, наращивает экспортные усилия для решения проблемы избыточных мощностей на внутреннем рынке.

Учитывая 100% таможенные пошлины на электромобили китайского производства в США и Канаде, Европа также является одним из наиболее очевидных рынков сбыта для китайских автопроизводителей.