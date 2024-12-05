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Китайские автопроизводители переходят на гибриды для Европы, чтобы обойти пошлины на электрокары

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

2 хв читання

Автопроизводители Китая наращивают экспорт гибридных автомобилей в Европу и планируют выпуск большего количества моделей для ключевого рынка, пишет Reuters 5 декабря. Некоторые производители также переносят производство и сбор в Европу, чтобы снизить расходы, связанные с пошлинами.

Последние пошлины ЕС на электромобили, защищающие его автомобильную промышленность от потока дешевого китайского импорта, не распространяются на гибридные автомобили.

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Ключевые факты

  • Аналитики Counterpoint Research утверждают, что китайские производители сфокусировались на PHEV (подключаемые гибриды), чтобы обойти новые пошлины ЕС на импорт электромобилей на аккумуляторных батареях из Китая.
  • Это может привести к тому, что крупные бренды, такие как ведущий китайский производитель электромобилей BYD, продолжат экспансию в регионе.
  • Ожидается, что экспорт гибридов из Китая в Европу вырастет на 20% в этом году и еще быстрее – в следующем.
  • Данные показывают, что расследование ЕС относительно импорта китайских электрокаров и замедление продаж автомобилей в Китае из-за экономического спада заставили некоторых автопроизводителей изменить свою европейскую стратегию, сосредоточившись больше на экспорте гибридных авто.
  • Гибриды, работающие и на бензине, и на электричестве, набирают популярность, поскольку покупатели считают их доступным компромиссом между автомобилями с двигателем внутреннего сгорания и полностью электрическими авто.
  • По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, с июля по октябрь экспорт гибридных автомобилей в Европу увеличился более чем в три раза и составил 65 800 единиц по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, что преломило тенденцию к снижению продаж, которая наблюдалась в начале этого года и в 2023-м .
  • Экспорт гибридов составил 18% от общего объема продаж автомобилей Китая в Европу в третьем квартале, удвоившись с 9% в первом квартале. Однако доля поставок электромобилей упала до 58% с 62% за тот же период.
  • Крупнейшие китайские автопроизводители могут кардинально изменить европейский рынок PHEV, на котором доминируют европейские и японские компании.

Контекст

4 октября 2023 года ЕК официально инициировала расследование импорта аккумуляторных электромобилей из Китая. Меры предпринимаются на фоне того, как блок пытается защитить автомобильную промышленность региона с миллионами рабочих мест.

В рамках расследования ЕК пришла к выводу, что производители в Китае получают преимущество от несправедливого субсидирования. В июле этого года Еврокомиссия ввела временную компенсационную пошлину. А уже в августе Китай подал жалобу в ВТО. В конце октября пошлины вступили в силу.

Аналитики утверждают, что Китай, в прошлом году опередивший Японию и ставший крупнейшим в мире экспортером автомобилей благодаря своему доминированию на рынке электромобилей, наращивает экспортные усилия для решения проблемы избыточных мощностей на внутреннем рынке.

Учитывая 100% таможенные пошлины на электромобили китайского производства в США и Канаде, Европа также является одним из наиболее очевидных рынков сбыта для китайских автопроизводителей.

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