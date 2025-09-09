Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Китайский производитель электромобилей GAC собрался завоевывать рынок Европы. Какие у него планы

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Электромобиль GAC Aion UT /Getty Images

Электромобиль GAC Aion UT Фото Getty Images

Китайская государственная Guangzhou Automobile Group (GAC) планирует масштабное расширение в Европе, что усилит конкуренцию на и без того напряженном европейском авторынке, пишет CNBC.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • GAC намерена продать около 3000 электрокаров в Европе в этом году и увеличить объем до 15 000 в 2026 году и более 50 000 в 2027 году, сообщил президент GAC International Вэй Хайган во время выставки IAA Mobility в Мюнхене.
  • Компания представила на мероприятии свои полностью электрические модели Aion V и Aion UT и планирует в будущем запустить в Европе также плагин-гибрид.
  • Выход GAC на европейский рынок усиливает конкуренцию таким гигантам, как BMW и Mercedes, которые уже пытаются противостоять китайским брендам собственными электромобилями.
  • Несмотря на европейские тарифы на китайские электромобили, GAC рассматривает возможность локального производства в Европе, чтобы снизить затраты и быстрее развивать продажи.
  • Вэй Хайган отметил, что компания надеется на переговоры между Китаем и ЕС по снижению тарифов и ускорению локализации производства на континенте.

Контекст

Спрос на китайские электрокары в Европе стремительно растет. По данным Jato Dynamics, доля китайских брендов за первое полугодие 2025-го почти удвоилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив 5%.

Лидеры рынка:

BYD. В первой половине 2025 года реализовала 70 500 автомобилей в Европе, что на 311% больше, чем в прошлом году. BYD опередила Tesla по продажам электромобилей в апреле 2025 года с минимальным разрывом в 66 автомобилей.

MG (SAIC Motor). Продала 151 600 автомобилей за первое полугодие 2025 года, став лидером среди китайских брендов благодаря широкому модельному ряду, включая электромобили и гибриды.

Xpeng. Зарегистрировала 8338 единиц в первом полугодии, в том числе благодаря популярности кроссовера G6, конкурирующего с Tesla Model Y.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні