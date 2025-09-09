Китайская государственная Guangzhou Automobile Group (GAC) планирует масштабное расширение в Европе, что усилит конкуренцию на и без того напряженном европейском авторынке, пишет CNBC .

Подробности

GAC намерена продать около 3000 электрокаров в Европе в этом году и увеличить объем до 15 000 в 2026 году и более 50 000 в 2027 году, сообщил президент GAC International Вэй Хайган во время выставки IAA Mobility в Мюнхене.

Компания представила на мероприятии свои полностью электрические модели Aion V и Aion UT и планирует в будущем запустить в Европе также плагин-гибрид.

Выход GAC на европейский рынок усиливает конкуренцию таким гигантам, как BMW и Mercedes, которые уже пытаются противостоять китайским брендам собственными электромобилями.

Несмотря на европейские тарифы на китайские электромобили, GAC рассматривает возможность локального производства в Европе, чтобы снизить затраты и быстрее развивать продажи.

Вэй Хайган отметил, что компания надеется на переговоры между Китаем и ЕС по снижению тарифов и ускорению локализации производства на континенте.

Контекст

Спрос на китайские электрокары в Европе стремительно растет. По данным Jato Dynamics, доля китайских брендов за первое полугодие 2025-го почти удвоилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив 5%.

Лидеры рынка:

BYD. В первой половине 2025 года реализовала 70 500 автомобилей в Европе, что на 311% больше, чем в прошлом году. BYD опередила Tesla по продажам электромобилей в апреле 2025 года с минимальным разрывом в 66 автомобилей.

MG (SAIC Motor). Продала 151 600 автомобилей за первое полугодие 2025 года, став лидером среди китайских брендов благодаря широкому модельному ряду, включая электромобили и гибриды.

Xpeng. Зарегистрировала 8338 единиц в первом полугодии, в том числе благодаря популярности кроссовера G6, конкурирующего с Tesla Model Y.