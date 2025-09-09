Китайская государственная Guangzhou Automobile Group (GAC) планирует масштабное расширение в Европе, что усилит конкуренцию на и без того напряженном европейском авторынке, пишет CNBC.
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
Подробности
- GAC намерена продать около 3000 электрокаров в Европе в этом году и увеличить объем до 15 000 в 2026 году и более 50 000 в 2027 году, сообщил президент GAC International Вэй Хайган во время выставки IAA Mobility в Мюнхене.
- Компания представила на мероприятии свои полностью электрические модели Aion V и Aion UT и планирует в будущем запустить в Европе также плагин-гибрид.
- Выход GAC на европейский рынок усиливает конкуренцию таким гигантам, как BMW и Mercedes, которые уже пытаются противостоять китайским брендам собственными электромобилями.
- Несмотря на европейские тарифы на китайские электромобили, GAC рассматривает возможность локального производства в Европе, чтобы снизить затраты и быстрее развивать продажи.
- Вэй Хайган отметил, что компания надеется на переговоры между Китаем и ЕС по снижению тарифов и ускорению локализации производства на континенте.
Контекст
Спрос на китайские электрокары в Европе стремительно растет. По данным Jato Dynamics, доля китайских брендов за первое полугодие 2025-го почти удвоилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив 5%.
Лидеры рынка:
BYD. В первой половине 2025 года реализовала 70 500 автомобилей в Европе, что на 311% больше, чем в прошлом году. BYD опередила Tesla по продажам электромобилей в апреле 2025 года с минимальным разрывом в 66 автомобилей.
MG (SAIC Motor). Продала 151 600 автомобилей за первое полугодие 2025 года, став лидером среди китайских брендов благодаря широкому модельному ряду, включая электромобили и гибриды.
Xpeng. Зарегистрировала 8338 единиц в первом полугодии, в том числе благодаря популярности кроссовера G6, конкурирующего с Tesla Model Y.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.