Китайский гигант электромобилестроения Build Your Dreams (BYD) перенесет начало массового производства на своем новом заводе в Венгрии на 2026 год, но запустит производство в Турции. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

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Смещение приоритета в пользу Турции, где более низкие затраты на рабочую силу, станет ударом для Евросоюза, который рассчитывал, что пошлины на китайские электромобили будут стимулировать инвестиции и создадут высокооплачиваемые рабочие места в ЕС.

По информации источников, завод BYD в Сегеде (Венгрия), $4,64 млрд, в 2026 году выпустит лишь несколько десятков тысяч автомобилей, что значительно ниже запланированной начальной мощности в 150 000 единиц (максимум – 300 000). В 2027 году производство в Сегеде вырастет, но останется ниже начальных планов.

Завод в Турции стоимостью $1 млрд, расположенный в Манисе, уже в 2026 году выпустит больше автомобилей, чем венгерский, с плановой годовой мощностью 150 000 единиц. В 2027-м объемы производства в Турции значительно превысят эту цифру, а в 2028 году BYD планирует еще больше их нарастить, отмечают источники.

Контекст

Китайский производитель электромобилей BYD опередил Tesla по объему глобальных продаж, укрепив свое лидерство на рынке. В январе 2025 года компания продала более 318 000 электрических и гибридных автомобилей, что на 161% больше, чем в предыдущем году, захватив почти 15% китайского авторынка – крупнейшего в мире.

В марте 2025-го BYD анонсировала планы привлечь $5,2 млрд путем размещения акций для финансирования исследований, расширения на международные рынки, пополнения оборотного капитала и других корпоративных целей. В первом квартале чистая прибыль компании составила 9,15 млрд юаней ($1,3 млрд), превысив ожидания аналитиков и значительно опередив Tesla, чья прибыль составила всего $409 млн – втрое меньше.