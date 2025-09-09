Китайська державна Guangzhou Automobile Group (GAC) планує масштабне розширення в Європі, що посилить конкуренцію на і без того напруженому європейському авторинку, пише CNBC .

Деталі

GAC має намір продати близько 3000 електрокарів у Європі цього року та збільшити обсяг до 15 000 у 2026 році і понад 50 000 у 2027-му, повідомив президент GAC International Вей Хайган під час виставки IAA Mobility в Мюнхені.

Компанія представила на заході свої повністю електричні моделі Aion V та Aion UT і планує в майбутньому запустити в Європі також плагін-гібрид.

Вихід GAC на європейський ринок підсилює конкуренцію для таких гігантів, як BMW та Mercedes, які вже намагаються протистояти китайським брендам власними електромобілями.

Попри європейські тарифи на китайські електромобілі, GAC розглядає можливість локального виробництва в Європі, щоб знизити витрати і швидше розвивати продажі.

Вей Хайган зазначив, що компанія сподівається на переговори між Китаєм та ЄС щодо зниження тарифів і прискорення локалізації виробництва на континенті.

Контекст

Попит на китайські електрокари в Європі стрімко зростає. За даними Jato Dynamics, частка китайських брендів за перше півріччя 2025-го майже подвоїлася порівняно з аналогічним періодом минулого року, перевищивши 5%.

Лідери ринку:

BYD. У першій половині 2025 року реалізувала 70 500 автомобілів у Європі, що на 311% більше, ніж у попередньому році. BYD випередила Tesla за продажами електромобілів у квітні 2025 року з мінімальним розривом у 66 авто.

MG (SAIC Motor). Продала 151 600 автомобілів за перше півріччя 2025 року, ставши лідером серед китайських брендів завдяки широкому модельному ряду, включаючи електромобілі та гібриди.

Xpeng. Зареєструвала 8338 одиниць у першому півріччі, зокрема завдяки популярності кросовера G6, який конкурує з Tesla Model Y.