Geely Automobile Holdings Ltd. выкупит все акции Zeekr Intelligent Technology Holding Ltd., чтобы сделать компанию частной. Об этом говорится в сообщении автопроизводителя.

Подробности

Согласно условиям, Geely выкупит все акции Zeekr, еще не принадлежащие компании, по цене $2,68 за акцию, или $26,87 за американскую депозитарную акцию (ADS).

По расчетам Bloomberg, эта сумма на 3,4% ниже цены закрытия Zeekr на последней торговой сессии.

В мае, когда Geely впервые объявила предложение, цена составила $2,56 за акцию или $25,66 за ADS.

Это соглашение заключается чуть более года спустя после того, как Zeekr дебютировала на Нью-Йоркской бирже, став одной из крупнейших китайских компаний, вышедшей на американский рынок за последние годы.

Это решение отражает значительные изменения в китайской автомобильной группе, которая испытывает трудности из-за торговых конфликтов с Западом и значительного давления на цены электромобилей в Китае, говорят аналитики.

Китайские государственные СМИ связывали предыдущее предложение Geely по снятию Zeekr с биржи с попытками Пекина сделать более привлекательным возвращение китайских компаний, зарегистрированных за границей, на родину.

Geely сообщила, что будет финансировать сделку за счет собственных ресурсов или, при необходимости, посредством долгового финансирования. Акционеры Zeekr могут выбрать 1,23 акции Geely за каждую акцию Zeekr или 12,3 акции Geely за каждую ADS.

Zeekr отметила, что соглашение должно быть завершено в четвертом квартале 2025 года, после чего компания будет снята с листинга на Нью-Йоркской бирже.

Контекст

Zeekr – китайский бренд премиальных электромобилей, основанный компанией Geely в 2021 году. К началу 2025-го Geely Automobile Holdings владеет 62,8% акций Zeekr, ее дочерняя компания Geely International (Hong Kong) Limited контролирует 12,3%, а 9,1% принадлежит GHGK Innovation Limited, остальные акции распределены между другими инвесторами.

Zeekr специализируется на производстве электромобилей премиум-класса, таких как модели Zeekr 001, Zeekr X и Zeekr 009, и активно расширяет присутствие на международных рынках, в частности в Европе, на Ближнем Востоке, в Австралии и Южной Корее.