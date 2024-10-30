ЄС запровадив мита на китайські електромобілі

Європейський Союз терміном на пʼять років запровадив компенсаційні мита на імпорт електромобілів з Китаю. Мита сягатимуть 35,3% залежно від постачальників. Про це 29 жовтня повідомила пресслужба Єврокомісії. Рішення опубліковане в Офіційному віснику ЄС і набрало чинності 30 жовтня. Німеччина, як один із найбільших автовиробників, попереджає Брюссель про можливу торгову війну.

Деталі

Китайські виробники-експортери будуть обкладатися такими компенсаційними митами: BYD – 17% Geely – 18,8% SAIC – 35,3%. Компанія Tesla сплачуватиме мито у розмірі 7,8%.

Автовиробники в Китаї отримують вигоду від «несправедливого субсидування», що створює економічну загрозу для виробників у ЄС, заявляє Брюссель.

Єврокомісія наголосила, що виробничі потужності Китаю, які досягають 3 млн електромобілів на рік, вдвічі перевищують розмір ринку ЄС. Тому, враховуючи 100% тарифи в США і Канаді, найбільш очевидним ринком збуту для цих електромобілів є Європа.

Водночас Брюссель та Пекін продовжують шукати альтернативних, сумісних зі Світовою організацією торгівлі рішень, які б усунули виявлені проблеми, зазначила Єврокомісія. Брюссель заявив, що готовий до переговорів з окремими експортерами.

Контекст

4 жовтня 2023 року ЄК офіційно ініціювала розслідування щодо імпорту акумуляторних електромобілів із Китаю. Заходи вживаються на тлі того, як блок намагається захистити автомобільну промисловість регіону з мільйонами робочих місць.

У рамках розслідування ЄК дійшла висновку, що виробники в Китаї отримують перевагу від несправедливого субсидування. У липні цього року Єврокомісія запровадила тимчасове компенсаційне мито. А вже у серпні Китай подав скаргу до СОТ.

4 жовтня 10 із 27 держав ЄС підтримали підвищення митних зборів на електромобілі з Китаю. Пʼять країн виступили проти, 12 – утрималися. Зокрема, Німеччина виступала проти тарифів через загрозу великого торгового конфлікту з Пекіном і можливих заходів у відповідь проти німецьких виробників.