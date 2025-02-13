Кивалов лишится должности. Кабмин присоединил «Одесскую юридическую академию» к Университету им. Мечникова

Кабинет министров присоединил Национальный университет «Одесская юридическая академия» к Одесскому национальному университету имени И.И. Мечникова (ОНУ). Об этом сообщило Министерство образования и науки (МОН).
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Ключевые факты
- После реорганизации студенты «Одесской юридической академии» продолжат обучение по тем же образовательным программам, на которые поступили. Бюджетные места сохраняются, стоимость контрактов остается неизменной.
- Переход программ «Одесской юридической академии» в ОНУ им. И. Мечникова пройдет постепенно в течение 2025 года.
- Для передачи имущества и согласования штатного расписания нового укрупненного университета будет создана комиссия по реорганизации во главе с ректором университета им. Мечникова.
- Рабочие места сотрудников двух заведений во время реорганизации будут оставлены, за исключением руководящего состава, к которому относятся должности президента, ректора и проректоров.
- Президентом «Одесской юридической академии» является Сергей Кивалов, ректором – Олег Тодощак.
Контекст
«Одесская юридическая академия» была выделена из состава ОНУ им. Мечникова в 1997 году. ОНУ им. Мечникова занимает четвёртое место по экономическим специальностям в рейтинге полезных для бизнеса университетов от Forbes Ukraine.
За последние 15 лет количество выпускников в Украине сократилось почти вдвое, поэтому отпала необходимость в большом количестве высших учебных заведений, говорил заместитель министра образования Михаил Винницкий. В 2023-м, по его словам, было около 360 000 выпускников школ. В 2008-м это число достигало 640 000.
«В результате реформы должно остаться примерно 100 УВО, вместо около 170», – сообщал замминистра.
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