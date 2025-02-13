Кивалов лишится должности. Кабмин присоединил «Одесскую юридическую академию» к Университету им. Мечникова

Кабинет министров присоединил Национальный университет «Одесская юридическая академия» к Одесскому национальному университету имени И.И. Мечникова (ОНУ). Об этом сообщило Министерство образования и науки (МОН).

Ключевые факты

После реорганизации студенты «Одесской юридической академии» продолжат обучение по тем же образовательным программам, на которые поступили. Бюджетные места сохраняются, стоимость контрактов остается неизменной.

Переход программ «Одесской юридической академии» в ОНУ им. И. Мечникова пройдет постепенно в течение 2025 года.

Для передачи имущества и согласования штатного расписания нового укрупненного университета будет создана комиссия по реорганизации во главе с ректором университета им. Мечникова.

Рабочие места сотрудников двух заведений во время реорганизации будут оставлены, за исключением руководящего состава, к которому относятся должности президента, ректора и проректоров.

Президентом «Одесской юридической академии» является Сергей Кивалов, ректором – Олег Тодощак.

Контекст

«Одесская юридическая академия» была выделена из состава ОНУ им. Мечникова в 1997 году. ОНУ им. Мечникова занимает четвёртое место по экономическим специальностям в рейтинге полезных для бизнеса университетов от Forbes Ukraine.

За последние 15 лет количество выпускников в Украине сократилось почти вдвое, поэтому отпала необходимость в большом количестве высших учебных заведений, говорил заместитель министра образования Михаил Винницкий. В 2023-м, по его словам, было около 360 000 выпускников школ. В 2008-м это число достигало 640 000.

«В результате реформы должно остаться примерно 100 УВО, вместо около 170», – сообщал замминистра.