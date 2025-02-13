Ківалов втратить посаду. Кабмін приєднав «Одеську юридичну академію» до Університету ім. Мечникова

Кабінет міністрів приєднав Національний університет «Одеська юридична академія» до Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (ОНУ). Про це повідомило Міністерство освіти і науки (МОН).

Ключові факти

Після реорганізації студенти «Одеської юридичної академії» продовжать навчання за тими самими освітніми програмами, на які вступили. Бюджетні місця зберігаються, вартість контрактів залишається незмінною.

Перехід програм «Одеської юридичної академії» до ОНУ ім. Мечникова відбудеться поступово впродовж 2025 року.

Для передачі майна й узгодження штатного розпису нового укрупненого університету буде створено комісію з реорганізації на чолі з ректором університету ім. І. Мечникова.

Робочі місця працівників двох закладів під час реорганізації будуть залишені, за винятком керівного складу, до якого належать посади президента, ректора та проректорів.

Президентом «Одеської юридичної академії» є Сергій Ківалов, ректором – Олег Тодощак.

Контекст

«Одеська юридична академія» була виділено зі складу ОНУ ім. Мечникова у 1997-му. ОНУ ім. Мечникова займає четверте місце за економічними спеціальностями у рейтингу корисних для бізнесу університетів від Forbes Ukraine.

За останні 15 років кількість випускників в Україні скоротилася майже вдвічі, тому відпала необхідність у великій кількості закладів вищої освіти, казав заступник міністра освіти Михайло Винницький. У 2023-му, за його словами, було приблизно 360 000 випускників шкіл. У 2008-му це число сягало 640 000.

«Внаслідок реформи має залишитися приблизно 100 ЗВО, замість близько 170», – казав заступник міністра.