После $1 трлн распродажи на крипторынке компании, строившие бизнес на покупке цифровых активов и росте собственных акций, вынуждены продавать накопленные токены, чтобы сдержать падение капитализации. Цикл продаж может усиливаться, пишет FT.
Подробности
- Мировые публичные компании, которые в последние годы превратили криптовалюты в ключевой элемент своей бизнес-модели, столкнулись с резким обвалом. Акции Strategy Майкла Сейлора, самой крупной корпорации – держателя биткоина, упали на 50% за три месяца, влеча за собой вниз десятки подражателей.
- В общей сложности около $77 млрд рыночной стоимости таких компаний исчезли от июльского пика в $176 млрд, свидетельствуют данные The Block.
- Рынок ставит под сомнение жизнеспособность модели, которая держалась на росте цен и агрессивных выпусках акций и долга. Теперь многие компании продают криптоактивы, чтобы профинансировать байбеки и остановить падение котировок.
- Держатель эфира FG Nexus продал токенов на $41,5 млн, а ETHZilla – примерно на $40 млн. Французская Sequans реализовала биткоинов на $100 млн, чтобы обслуживать долги – ее рыночная капитализация ($87 млн) гораздо ниже стоимости активов ($198 млн).
- Падение задело и компании, активно копировавшие стратегию Сейлора. Японская Metaplanet потеряла 80% стоимости с июня и привлекла $130 млн под залог собственного биткоина для выкупа акций. Британская Smarter Web Company имеет капитализацию 132 млн фунтов, тогда как стоимость ее биткоинов достигает $232 млн – несмотря на это, акции упали на 44% с начала года.
- Аналитики предупреждают, что цикл продаж может только усиливаться. «Это гонка на дно», – говорит Адам Морган Маккарти из Kaiko. По его оценкам, 95% компаний с криптотрезерами обречены.
- Несмотря на обвал, Strategy наращивает позицию в биткоине, который за месяц подешевел со $115 000 до $87 000. Компания также рискует вылететь из ключевых фондовых индексов, что может повлечь за собой новое давление на акции. Сейлор, однако, демонстрирует уверенность: «Волатильность – это подарок Сатоши верным», – заявил он.
Контекст
«Криптотрезеры» переживали бум после того, как несколько крупных компаний перешли к модели хранения биткоина как части корпоративных балансов, что подогревало их акции и драйвило рынок.
Рынок рос на волне ожиданий смягчения монетарной политики и политической риторики администрации Трампа, позиционировавшей США как глобального лидера в области цифровых активов. Однако изменение ожиданий по ставкам ФРС, геополитические заявления и большая доля кредитного плеча стали катализаторами резкого разворота.
Худший день падения – 10 октября – спровоцировал сам Трамп, угрожая «массивными» тарифами против Китая. Только за сутки было ликвидировано $20 млрд кредитных позиций в криптоактивах – самый большой суточный объем в истории, который трейдеры теперь называют «десять-десять» или «10/10».
