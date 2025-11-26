Після $1 трлн розпродажу на крипторинку компанії, що будували бізнес на покупці цифрових активів і зростанні власних акцій, змушені продавати накопичені токени, щоб стримати падіння капіталізації. Цикл продажів може посилюватися, пише FT .

Деталі

Світові публічні компанії, які останніми роками перетворили криптовалюти на ключовий елемент своєї бізнес-моделі, зіткнулися з різким обвалом. Акції Strategy Майкла Сейлора, найбільшої корпорації-тримача біткоїна, впали на 50% за три місяці, тягнучи вниз десятки наслідувачів.

Загалом близько $77 млрд ринкової вартості таких компаній зникли від липневого піку у $176 млрд, свідчать дані The Block.

Ринок ставить під сумнів життєздатність моделі, яка трималась на зростанні цін і агресивних випусках акцій та боргу. Тепер багато компаній продають криптоактиви, щоб профінансувати байбеки і зупинити падіння котирувань.

Тримач ефіріуму FG Nexus продав токенів на $41,5 млн, а ETHZilla – приблизно на $40 млн. Французька Sequans реалізувала біткоїнів на $100 млн, щоб обслуговувати борги – її ринкова капіталізація ($87 млн) значно нижча за вартість активів ($198 млн).

Падіння зачепило й компанії, що активно копіювали стратегію Сейлора. Японська Metaplanet втратила 80% вартості з червня та залучила $130 млн під заставу власного біткоїна для викупу акцій. Британська Smarter Web Company має капіталізацію 132 млн фунтів, тоді як вартість її біткоїнів сягає $232 млн – попри це акції впали на 44% від початку року.

Аналітики попереджають, що цикл продажів може лише посилюватися. «Це перегони на дно», – каже Адам Морган Маккарті з Kaiko. За його оцінками, 95% компаній із «криптотрезерами» приречені.

Попри обвал, Strategy нарощує позицію в біткоїні, який за місяць подешевшав з $115 000 до $87 000. Компанія також ризикує вилетіти з ключових фондових індексів, що може спричинити новий тиск на акції. Сейлор, однак, демонструє впевненість: «Волатильність – це подарунок Сатоші вірним», – заявив він.

Контекст

«Криптотрезери» переживали бум після того, як кілька великих компаній перейшли до моделі зберігання біткоїна як частини корпоративних балансів, що підігрівало їхні акції й драйвило ринок.

Ринок зростав на хвилі очікувань пом’якшення монетарної політики та політичної риторики адміністрації Трампа, яка позиціонувала США як глобального лідера у сфері цифрових активів. Проте зміна очікувань щодо ставок ФРС, геополітичні заяви та велика частка кредитного плеча стали каталізаторами різкого розвороту.

Найгірший день падіння – 10 жовтня – спровокував сам Трамп, пригрозивши «масивними» тарифами проти Китаю. Лише за добу було ліквідовано $20 млрд кредитних позицій у криптоактивах – найбільший добовий обсяг в історії, який трейдери тепер називають «десять-десять» або «10/10».