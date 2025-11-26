Після $1 трлн розпродажу на крипторинку компанії, що будували бізнес на покупці цифрових активів і зростанні власних акцій, змушені продавати накопичені токени, щоб стримати падіння капіталізації. Цикл продажів може посилюватися, пише FT.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною трьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. У період Black Friday діє знижка -30%: 1259 грн замість
1799 грн.
Деталі
- Світові публічні компанії, які останніми роками перетворили криптовалюти на ключовий елемент своєї бізнес-моделі, зіткнулися з різким обвалом. Акції Strategy Майкла Сейлора, найбільшої корпорації-тримача біткоїна, впали на 50% за три місяці, тягнучи вниз десятки наслідувачів.
- Загалом близько $77 млрд ринкової вартості таких компаній зникли від липневого піку у $176 млрд, свідчать дані The Block.
- Ринок ставить під сумнів життєздатність моделі, яка трималась на зростанні цін і агресивних випусках акцій та боргу. Тепер багато компаній продають криптоактиви, щоб профінансувати байбеки і зупинити падіння котирувань.
- Тримач ефіріуму FG Nexus продав токенів на $41,5 млн, а ETHZilla – приблизно на $40 млн. Французька Sequans реалізувала біткоїнів на $100 млн, щоб обслуговувати борги – її ринкова капіталізація ($87 млн) значно нижча за вартість активів ($198 млн).
- Падіння зачепило й компанії, що активно копіювали стратегію Сейлора. Японська Metaplanet втратила 80% вартості з червня та залучила $130 млн під заставу власного біткоїна для викупу акцій. Британська Smarter Web Company має капіталізацію 132 млн фунтів, тоді як вартість її біткоїнів сягає $232 млн – попри це акції впали на 44% від початку року.
- Аналітики попереджають, що цикл продажів може лише посилюватися. «Це перегони на дно», – каже Адам Морган Маккарті з Kaiko. За його оцінками, 95% компаній із «криптотрезерами» приречені.
- Попри обвал, Strategy нарощує позицію в біткоїні, який за місяць подешевшав з $115 000 до $87 000. Компанія також ризикує вилетіти з ключових фондових індексів, що може спричинити новий тиск на акції. Сейлор, однак, демонструє впевненість: «Волатильність – це подарунок Сатоші вірним», – заявив він.
Контекст
«Криптотрезери» переживали бум після того, як кілька великих компаній перейшли до моделі зберігання біткоїна як частини корпоративних балансів, що підігрівало їхні акції й драйвило ринок.
Ринок зростав на хвилі очікувань пом’якшення монетарної політики та політичної риторики адміністрації Трампа, яка позиціонувала США як глобального лідера у сфері цифрових активів. Проте зміна очікувань щодо ставок ФРС, геополітичні заяви та велика частка кредитного плеча стали каталізаторами різкого розвороту.
Найгірший день падіння – 10 жовтня – спровокував сам Трамп, пригрозивши «масивними» тарифами проти Китаю. Лише за добу було ліквідовано $20 млрд кредитних позицій у криптоактивах – найбільший добовий обсяг в історії, який трейдери тепер називають «десять-десять» або «10/10».
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.