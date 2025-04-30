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Эрик Трамп: Банки рискуют исчезнуть через 10 лет, если не адаптируются к новым технологиям

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Традиционные банки рискуют исчезнуть спустя 10 лет, если не изменят свой подход к работе. Об этом в интервью CNBC в Дубае сказал сын президента США, исполнительный вице-президент Trump Organization Эрик Трамп, являющийся сторонником криптовалют и децентрализованных финансов.

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Подробности

  • Эрик Трамп называет современную банковскую систему медленной, дорогой и неэффективной. По его словам, система SWIFT, которая используется для международных финансовых транзакций, является «полной катастрофой» из-за задержек и высоких затрат.
  • Блокчейн-технологии позволяют выполнять любые финансовые операции быстрее, дешевле и надежнее традиционных банков, считает Трамп-младший. По его словам, криптовалюты устраняют потребность в посредниках, что снижает затраты для пользователей.
  • Он критикует банки за то, что они якобы «обслуживают прежде всего богачей, оставляя обычных людей без доступа к справедливым финансовым услугам». Эрик Трамп намекает, что банковская система дискриминирует людей по политическим взглядам, в частности сторонников его отца.
  • Платформы DeFi (децентрализованные финансы) позволяют проводить мгновенные транзакции между пользователями без комиссий или с минимальными затратами. Эрик Трамп отмечает, что такие платформы уже сейчас превосходят банки по удобству и доступности.
  • По его словам, если банки не адаптируются к новым технологиям, таким как криптовалюты и блокчейн, они могут стать неактуальными. Трамп прогнозирует, что через 10 лет традиционные финансовые учреждения могут исчезнуть.

Контекст

Эрик Трамп – пылкий поклонник цифровых валют. На конференции Bitcoin MENA 2024 в Абу-Даби он предусмотрел, что цена биткоина может достичь $1 млн. Предприниматель считает криптовалюты будущим финансов.

В последние месяцы Трампы активно инвестируют в цифровые активы. Они основали платформу World Liberty Financial вместе с магнатом недвижимости Стивом Виткоффом, планируют запуск стейблкоина, привязанного к доллару США, и создали компанию по добыче биткоинов American Bitcoin в сотрудничестве с Hut 8.

Эрик Трамп отмечает благоприятную бизнес-среду в ОАЭ, которая привлекает инвесторов и стартапы в сфере цифровых валют. Его частые визиты в ОАЭ связаны с расширением проектов Trump Organization в сфере недвижимости в регионе Персидского залива, а также поддержкой криптовалютной индустрии.

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