Эрик Трамп: Банки рискуют исчезнуть через 10 лет, если не адаптируются к новым технологиям

Традиционные банки рискуют исчезнуть спустя 10 лет, если не изменят свой подход к работе. Об этом в интервью CNBC в Дубае сказал сын президента США, исполнительный вице-президент Trump Organization Эрик Трамп, являющийся сторонником криптовалют и децентрализованных финансов.
Подарунок для справжніх лідерок та лідерів
Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз
Подробности
- Эрик Трамп называет современную банковскую систему медленной, дорогой и неэффективной. По его словам, система SWIFT, которая используется для международных финансовых транзакций, является «полной катастрофой» из-за задержек и высоких затрат.
- Блокчейн-технологии позволяют выполнять любые финансовые операции быстрее, дешевле и надежнее традиционных банков, считает Трамп-младший. По его словам, криптовалюты устраняют потребность в посредниках, что снижает затраты для пользователей.
- Он критикует банки за то, что они якобы «обслуживают прежде всего богачей, оставляя обычных людей без доступа к справедливым финансовым услугам». Эрик Трамп намекает, что банковская система дискриминирует людей по политическим взглядам, в частности сторонников его отца.
- Платформы DeFi (децентрализованные финансы) позволяют проводить мгновенные транзакции между пользователями без комиссий или с минимальными затратами. Эрик Трамп отмечает, что такие платформы уже сейчас превосходят банки по удобству и доступности.
- По его словам, если банки не адаптируются к новым технологиям, таким как криптовалюты и блокчейн, они могут стать неактуальными. Трамп прогнозирует, что через 10 лет традиционные финансовые учреждения могут исчезнуть.
Контекст
Эрик Трамп – пылкий поклонник цифровых валют. На конференции Bitcoin MENA 2024 в Абу-Даби он предусмотрел, что цена биткоина может достичь $1 млн. Предприниматель считает криптовалюты будущим финансов.
В последние месяцы Трампы активно инвестируют в цифровые активы. Они основали платформу World Liberty Financial вместе с магнатом недвижимости Стивом Виткоффом, планируют запуск стейблкоина, привязанного к доллару США, и создали компанию по добыче биткоинов American Bitcoin в сотрудничестве с Hut 8.
Эрик Трамп отмечает благоприятную бизнес-среду в ОАЭ, которая привлекает инвесторов и стартапы в сфере цифровых валют. Его частые визиты в ОАЭ связаны с расширением проектов Trump Organization в сфере недвижимости в регионе Персидского залива, а также поддержкой криптовалютной индустрии.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.