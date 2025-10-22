Общая компенсация генерального директора Microsoft Сатьи Наделлы в 2025 финансовом году выросла на 22% по сравнению с предыдущим годом, достигнув $96,5 млн. Об этом пишет The Register 22 октября.

Подробности

Этот пакет включает в себя базовую зарплату $2,5 млн (без изменений с 2023 года), $84 млн в виде акций, $9,5 млн по плану поощрений, не связанным с акциями, и $196 000 других выплат. Microsoft заверила акционеров, что Наделла заслуживает такого вознаграждения, отметив его вклад в успехи компании.

С тех пор, как Наделла возглавил Microsoft в 2014 году, доход компании утроился, чистая прибыль выросла в четыре раза, а разбавленная прибыль на акцию (EPS) увеличилась в пять раз. За завершившийся 30 июня финансовый год Microsoft сообщила о доходе в $281,7 млрд, чистой прибыли $101,8 млрд и EPS $13,64. Все подразделения, кроме LinkedIn, Windows OEM и Devices, показали рост дохода более чем на 10%, тогда как в этих сегментах рост составляет 3%.

Компания отмечает, что вознаграждение Наделлы структурировано так, чтобы стимулировать его лидерство и способствовать устойчивому развитию бизнеса и акционерной стоимости. Его компенсация тесно связана с ценой акций Microsoft, которая удвоилась за три года благодаря ожиданиям развития искусственного интеллекта. Более 95% годовой компенсации Наделлы зависит от показателей эффективности, а акции предоставляются исключительно через премии за результативность, без привязки ко времени работы. Целевая премия акциями за эффективность в 2025 году осталась на уровне $50 млн, как и с 2022 года.

Среди достижений за последний год Microsoft отмечает доход Azure, который превысил $75 млрд с ростом на 34%, расширение до 70 регионов с более чем 400 центрами обработки данных и добавление 2 ГВт мощности. Компания насчитывает 430 млн коммерческих подписок M365, 89 млн потребительских подписок M365, 1,2 млрд пользователей LinkedIn и 230 000 организаций, использующих Copilot Studio. Сервис Azure AI Foundry agent обслуживает 14 000 клиентов, а рекламный бизнес приносит $20 млрд в год.

Контекст

Сатья Наделла возглавил Microsoft в качестве генерального директора 4 февраля 2014 года, став третьим CEO в истории компании после Билла Гейтса и Стива Балмера. На момент его назначения Microsoft столкнулась с необходимостью радикальных изменений, поскольку традиционные бизнес-модели, сосредоточенные на Windows и Office, теряли актуальность в мире, где доминировали мобильные технологии и облачные сервисы.