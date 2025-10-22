Загальна компенсація генерального директора Microsoft Сатьї Наделли у 2025 фінансовому році зросла на 22% порівняно з попереднім роком, досягнувши $96,5 млн. Про це пише The Register 22 жовтня.
Деталі
- Цей пакет включає базову зарплату $2,5 млн (без змін із 2023 року), $84 млн у вигляді акцій, $9,5 млн за планом заохочень, не пов’язаним з акціями, та $196 000 інших виплат. Microsoft запевнила акціонерів, що Наделла заслуговує на таку винагороду, наголосивши на його внеску в успіхи компанії.
- Відколи Наделла очолив Microsoft у 2014 році, дохід компанії потроївся, чистий прибуток зріс учетверо, а розбавлений прибуток на акцію (EPS) збільшився вп’ятеро. За фінансовий рік, що завершився 30 червня, Microsoft повідомила про дохід у $281,7 млрд, чистий прибуток $101,8 млрд і EPS $13,64. Усі підрозділи, крім LinkedIn, Windows OEM і Devices, показали зростання доходу на понад 10%, тоді як у цих сегментах зростання становить 3%.
- Компанія наголошує, що винагорода Наделли структурована так, щоб стимулювати його лідерство та сприяти сталому розвитку бізнесу й акціонерної вартості. Його компенсація тісно пов’язана з ціною акцій Microsoft, яка подвоїлася за три роки завдяки очікуванням щодо розвитку штучного інтелекту. Понад 95% річної компенсації Наделли залежить від показників ефективності, а акції надаються виключно через премії за результативність, без прив’язки до часу роботи. Цільова премія акціями за ефективність у 2025 році залишилася на рівні $50 млн, як і з 2022 року.
- Серед досягнень за останній рік Microsoft визначає дохід Azure, який перевищив $75 млрд із зростанням на 34%, розширення до 70 регіонів із понад 400 центрами обробки даних і додавання 2 ГВт потужності. Компанія налічує 430 млн комерційних підписок M365, 89 млн споживацьких підписок M365, 1,2 млрд користувачів LinkedIn і 230 000 організацій, що використовують Copilot Studio. Сервіс Azure AI Foundry agent обслуговує 14 000 клієнтів, а рекламний бізнес приносить $20 млрд на рік.
Контекст
Сатья Наделла очолив Microsoft як генеральний директор 4 лютого 2014 року, ставши третім CEO в історії компанії після Білла Гейтса та Стіва Балмера. На момент його призначення Microsoft стикнулася з необхідністю радикальних змін, оскільки традиційні бізнес-моделі, зосереджені на Windows і Office, втрачали актуальність у світі, де домінували мобільні технології та хмарні сервіси.
