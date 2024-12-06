TikTok не допоміг. У Румунії скасували результати першого туру президентських виборів

Румунський Конституційний суд скасував результати першого туру президентських виборів. Про це йдеться у повідомленні суду від 6 грудня. Таке рішення судді ухвалили після термінової наради, реагуючи на численні запити щодо скасування виборів.

Деталі

Аргументами стали дані, розсекречені Вищою радою оборони країни. Румунське видання Digi24 повідомило, що ультраправий кандидат Келін Джорджеску порушив виборче законодавство: організував масштабну рекламну кампанію, залучивши алгоритми соцмереж, зокрема TikTok, для швидкого зростання популярності.

Усі етапи виборчого процесу будуть проведені заново. Уряд країни зобов’язаний визначити нову дату голосування та розробити відповідний календарний план.

Контекст

Перший тур президентських виборів у Румунії відбувся 24 листопада. У другий тур пройшли ультраправий кандидат Калін Джорджеску та ліберальна проєвропейська політикиня Елена Ласконі. Ласконі з мінімальною перевагою у 2700 голосів випередила чинного прем’єр-міністра Марчела Чолаку.

Джорджеску, який раніше представляв ультраправий Альянс за об’єднання румунів, отримав 22,94% голосів. Ласконі, представниця Союзу порятунку громадян (USR), набрала 19,17%, випередивши Чолаку, який отримав 19,15%. Кандидат-ультранаціоналіст Джордж Сімйон, відомий своєю антипідтримкою України та симпатіями до Дональда Трампа, завершив виборчу гонку з результатом 13,87%.

Лідерство Джорджеску викликало скандал, адже його звинуватили у впливі на вибори через платформу TikTok. Єврокомісія звернулася до TikTok із проханням надати інформацію про заходи, спрямовані на боротьбу з неавтентичним використанням сервісу та ризиками, пов’язаними із системою рекомендацій контенту.

Розслідування румунської розвідки показало, що кампанію Джорджеску частково фінансував TikTok-акаунт bogpr, яким користується румунський громадянин Богдан Песчір. Протягом місяця він переказав $381 000 на просування Джорджеску через платформу.

1 грудня в Румунії відбулися парламентські вибори, на яких явка становила 52,33%, що перевищує попередні показники (у 2020 році – лише 33,3%). У голосуванні взяли участь понад 9,2 млн громадян.

За даними екзитполів агентства CURS, лідером стала Соціал-демократична партія (СДП) прем’єра Марчела Чолаку, яка отримала 26%. Ультраправий Альянс за об’єднання румунів здобув 19%, тоді як ліберальна партія та правоцентристський Союз «Рятуйте Румунію» отримали по 15%.

Вибори проходили за участі 39 політичних партій і 19 організацій національних меншин.