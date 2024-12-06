TikTok не допоміг. У Румунії скасували результати першого туру президентських виборів

Румунський Конституційний суд скасував результати першого туру президентських виборів. Про це йдеться у повідомленні суду від 6 грудня. Таке рішення судді ухвалили після термінової наради, реагуючи на численні запити щодо скасування виборів.
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Деталі
- Аргументами стали дані, розсекречені Вищою радою оборони країни. Румунське видання Digi24 повідомило, що ультраправий кандидат Келін Джорджеску порушив виборче законодавство: організував масштабну рекламну кампанію, залучивши алгоритми соцмереж, зокрема TikTok, для швидкого зростання популярності.
- Усі етапи виборчого процесу будуть проведені заново. Уряд країни зобов’язаний визначити нову дату голосування та розробити відповідний календарний план.
Контекст
Перший тур президентських виборів у Румунії відбувся 24 листопада. У другий тур пройшли ультраправий кандидат Калін Джорджеску та ліберальна проєвропейська політикиня Елена Ласконі. Ласконі з мінімальною перевагою у 2700 голосів випередила чинного прем’єр-міністра Марчела Чолаку.
Джорджеску, який раніше представляв ультраправий Альянс за об’єднання румунів, отримав 22,94% голосів. Ласконі, представниця Союзу порятунку громадян (USR), набрала 19,17%, випередивши Чолаку, який отримав 19,15%. Кандидат-ультранаціоналіст Джордж Сімйон, відомий своєю антипідтримкою України та симпатіями до Дональда Трампа, завершив виборчу гонку з результатом 13,87%.
Лідерство Джорджеску викликало скандал, адже його звинуватили у впливі на вибори через платформу TikTok. Єврокомісія звернулася до TikTok із проханням надати інформацію про заходи, спрямовані на боротьбу з неавтентичним використанням сервісу та ризиками, пов’язаними із системою рекомендацій контенту.
Розслідування румунської розвідки показало, що кампанію Джорджеску частково фінансував TikTok-акаунт bogpr, яким користується румунський громадянин Богдан Песчір. Протягом місяця він переказав $381 000 на просування Джорджеску через платформу.
1 грудня в Румунії відбулися парламентські вибори, на яких явка становила 52,33%, що перевищує попередні показники (у 2020 році – лише 33,3%). У голосуванні взяли участь понад 9,2 млн громадян.
За даними екзитполів агентства CURS, лідером стала Соціал-демократична партія (СДП) прем’єра Марчела Чолаку, яка отримала 26%. Ультраправий Альянс за об’єднання румунів здобув 19%, тоді як ліберальна партія та правоцентристський Союз «Рятуйте Румунію» отримали по 15%.
Вибори проходили за участі 39 політичних партій і 19 організацій національних меншин.
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