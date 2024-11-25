Антизахідний кандидат Калін Георгеску виграв перший тур президентських виборів у Румунії

У першому турі виборів президента Румунії перемогу здобуває незалежний кандидат Калін Джорджеску, який раніше входив до ультраправого «Альянсу за обʼєднання румунів». Він набирає 22,94% голосів. Його опоненткою у другому турі може стати прозахідна проукраїнська лібералка Елена Ласконі, свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії Румунії 25 листопада.

Деталі

За результатами обробки 99,94% протоколів, голова провідної опозиційної партії Румунії «Союз порятунку громадян» (USR) Елена Ласконі набрала 19,17% голосів, мінімально випередивши чинного прем’єра Марчела Чолаку (19,15%). Екзит-поли в першому турі пророкували перемогу Чолаку.

Кандидат-ультранаціоналіст Джордж Сімйон, який обіцяв припинити підтримку України та називав новообраного президента США Дональда Трампа своїм натхненником, отримав 13,87% голосів.

Другий тур виборів призначено на 8 грудня після парламентських виборів у Румунії наступної неділі.

Контекст

Калін Георгеску – релігійний націоналіст, який виступав за зменшення імпорту, підтримку фермерів та розвиток внутрішнього виробництва, пише Politico. Він критикував ЄС і НАТО за недостатнє врахування інтересів Румунії, стверджував, що «війна в Україні вигідна американським військовим компаніям», а протиракетний щит США в Румунії називав елементом конфронтації. Хоча Георгеску заявляв про дистанцію від РФ, він визнавав симпатію до її культури та назвав Путіна «людиною, яка любить свою країну».

Президент Румунії виконує переважно церемоніальні функції, але є головнокомандувачем збройних сил і представляє країну на форумах НАТО та ЄС.

Румунія залишається ключовим союзником України. Ця країна надавала суттєву військову і гуманітарну допомогу. Зокрема, порт Констанца став головним маршрутом для української продукції, яку доставляють автомобілями, потягами чи баржами через Дунай.

У квітні 2024 року Grampet Group завершила будівництво найбільшого в Європі терміналу для перевалки сільськогосподарської продукції поблизу кордону з Україною.

Він розташований у місті Дорнешті та здатний перевантажувати до 240 000 тонн зерна щомісяця, значно оптимізуючи вантажопотоки до порту Констанца.