Министерство развития общин и территорий Украины решило передать в концессию контейнерный терминал в порту Черноморск в обход стандартной системы Prozorro из-за потребности в большей гибкости и лучших предложениях от инвесторов. Об этом сообщила заместитель министра развития общин и территорий Алена Шкрум в интервью Forbes Ukraine .

Ключевые факты

Процедура «конкурентного диалога», которую выбрали вместо Prozorro, позволит компаниям предлагать дополнительные инициативы, в частности инвестиции в инфраструктуру и местные общины, сообщила Шкрум.

«Это дает значительно более широкие возможности. Нас интересует не только размер концессионного платежа, но и инвестиции и развитие порта», – объяснила заместитель министра.

ТЭО и подготовку проекта осуществили ЕБРР и IFC, что придает дополнительное доверие к процессу среди инвесторов, отметила она.

Контекст

В сентябре Минразвития анонсировало концессию терминала в порту Черноморск. Проект может стать крупнейшей инвестицией в истории украинских портов, принеся до $1 млрд поступлений в бюджеты всех уровней за 40 лет эксплуатации в рамках соглашения о концессии.

В конкурсе на концессию Черноморского терминала смогут участвовать компании с опытом управления терминалами, в том числе желательно в международной практике, и с финансовыми возможностями в размере не менее $50 млн для инвестиций в терминал, сообщила Шкрум.

Инвестор обязуется сохранять штат порта (около 1000 человек) в течение пяти лет и нарастить грузопоток до 250 000 TEU в течение первых трех лет после подписания соглашения.

Конкурс планируют объявить до конца 2025-го с возможностью подписания соглашения в первом квартале следующего года.

В 2023-м терминалом интересовался мировой гигант Maersk. Его же называют ключевым претендентом на концессию. Способен ли кто-то конкурировать с Maersk – читайте в материале Forbes Ukraine.