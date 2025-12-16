Министерство развития общин и территорий Украины решило передать в концессию контейнерный терминал в порту Черноморск в обход стандартной системы Prozorro из-за потребности в большей гибкости и лучших предложениях от инвесторов. Об этом сообщила заместитель министра развития общин и территорий Алена Шкрум в интервью Forbes Ukraine.
Ключевые факты
- Процедура «конкурентного диалога», которую выбрали вместо Prozorro, позволит компаниям предлагать дополнительные инициативы, в частности инвестиции в инфраструктуру и местные общины, сообщила Шкрум.
- «Это дает значительно более широкие возможности. Нас интересует не только размер концессионного платежа, но и инвестиции и развитие порта», – объяснила заместитель министра.
- ТЭО и подготовку проекта осуществили ЕБРР и IFC, что придает дополнительное доверие к процессу среди инвесторов, отметила она.
Контекст
В сентябре Минразвития анонсировало концессию терминала в порту Черноморск. Проект может стать крупнейшей инвестицией в истории украинских портов, принеся до $1 млрд поступлений в бюджеты всех уровней за 40 лет эксплуатации в рамках соглашения о концессии.
В конкурсе на концессию Черноморского терминала смогут участвовать компании с опытом управления терминалами, в том числе желательно в международной практике, и с финансовыми возможностями в размере не менее $50 млн для инвестиций в терминал, сообщила Шкрум.
Инвестор обязуется сохранять штат порта (около 1000 человек) в течение пяти лет и нарастить грузопоток до 250 000 TEU в течение первых трех лет после подписания соглашения.
Конкурс планируют объявить до конца 2025-го с возможностью подписания соглашения в первом квартале следующего года.
В 2023-м терминалом интересовался мировой гигант Maersk. Его же называют ключевым претендентом на концессию. Способен ли кто-то конкурировать с Maersk – читайте в материале Forbes Ukraine.
