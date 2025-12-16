Міністерство розвитку громад та територій України вирішило передати в концесію контейнерний термінал у порту Чорноморськ в обхід стандартної системи Prozorro через потребу в більшій гнучкості та кращих пропозиціях від інвесторів. Про це повідомила заступниця міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум в інтерв’ю Forbes Ukraine .

Ключові факти

Процедура «конкурентного діалогу», яку обрали замість Prozorro, дасть змогу компаніям пропонувати додаткові ініціативи, зокрема інвестиції в інфраструктуру та місцеві громади, повідомила Шкрум.

«Це дає значно ширші можливості. Нас цікавить не лише розмір концесійного платежу, а й інвестиції та розвиток порту», – пояснила заступниця міністра.

ТЕО та підготовку проєкту здійснили ЄБРР та IFC, що надає додаткову довіру до процесу серед інвесторів, зазначила вона.

Контекст

У вересні Мінрозвитку анонсувало концесію термінала в порту Чорноморськ. Проєкт може стати найбільшою інвестицією в історії українських портів, принісши до $1 млрд надходжень до бюджетів усіх рівнів за 40 років експлуатації в межах угоди про концесію.

У конкурсі на концесію Чорноморського терміналу зможуть брати участь компанії з досвідом управління терміналами, зокрема бажано в міжнародній практиці, та з фінансовими можливостями в розмірі не менше $50 млн для інвестицій у термінал, повідомила Шкрум.

Інвестор зобов’язується зберігати штат порту (близько 1000 осіб) протягом п’яти років та наростити вантажопотік до 250 000 TEU протягом перших трьох років після підписання угоди.

Конкурс планують оголосити до кінця 2025-го з можливістю підписання угоди в першому кварталі наступного року.

У 2023-му терміналом цікавився світовий гігант Maersk. Його ж називають ключовим претендентом на концесію. Чи здатен хтось конкурувати з Maersk – читайте в матеріалі Forbes Ukraine.