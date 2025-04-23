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Каждая десятая бутылка сока в мире изготовлена ​​с использованием украинского концентрата – Минагрополитики

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Украинская компания TBF Group стала одним из лидеров рынка фруктовых концентратов в Европе. Каждая десятая бутылка сока в мире изготовлена ​​из украинского сырья, поставляемого заводами компании. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль 23 апреля.

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Подробности

  • Ежесезонно TBF Group перерабатывает около 300 000 т фруктов. Продукция поставляется в украинские торговые сети, а также экспортируется в ЕС и США.
  • Большинство предприятий компании построены по принципу green field и имеют замкнутый цикл производства, что позволяет свести отходы к нулю.
  • В конце 2024 года компания запустила завод Westnol по производству биоэтанола. Ежемесячный объем производства – 4500 м³, сырьем выступает кукуруза, которой перерабатывается 11 500 т в месяц.
  • Кроме биоэтанола предприятие производит сухую барду (DDGS) и кукурузное масло, а вскоре планирует запустить производство сжиженного CO₂, добавил Коваль.

Контекст

TBF Group – это объединение компаний украинского происхождения, более 20 лет работающее в сфере переработки фруктов, овощей и ягод. У группы есть производственные мощности в Украине и Молдове, а ее продукция поставляется на внутренний рынок и экспортируется в разные страны мира.

Основная специализация компании – производство концентрированных соков. По объемам производства она входит в число крупнейших производителей в Европе и занимает ведущие позиции в Украине.

В состав группы входят также предприятия, производящие натуральные соки под брендами Galicia и «Світанок».

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