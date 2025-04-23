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Кожна десята пляшка соку у світі виготовлена з використанням українського концентрату – Мінагрополітики

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Українська компанія TBF Group стала одним із лідерів на ринку фруктових концентратів у Європі. Кожна десята пляшка соку у світі виготовлена з української сировини, яку постачають заводи компанії. Про це повідомив міністр аграрної політики і продовольства Віталій Коваль 23 квітня.

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Деталі 

  • Щосезону TBF Group переробляє близько 300 000 т фруктів. Продукція постачається в українські торговельні мережі, а також експортується до ЄС і США. 
  • Більшість підприємств компанії збудовані за принципом green field і мають замкнутий цикл виробництва, що дає змогу звести відходи до нуля.
  • Наприкінці 2024 року компанія запустила завод Westnol з виробництва біоетанолу. Щомісячний обсяг виробництва – 4500 м³, сировиною виступає кукурудза, якої переробляється 11 500 т на місяць.
  • Окрім біоетанолу, підприємство виробляє суху барду (DDGS) та кукурудзяну олію, а незабаром планує запустити виробництво скрапленого CO₂, додав Коваль.

Контекст 

TBF Group – це об’єднання компаній українського походження, що понад 20 років працює у сфері переробки фруктів, овочів і ягід. Група має виробничі потужності в Україні та Молдові, а її продукція постачається на внутрішній ринок і експортується в різні країни світу.

Основна спеціалізація компанії – виробництво концентрованих соків. За обсягами виробництва вона входить до числа найбільших виробників у Європі та займає провідні позиції в Україні.

До складу групи входять також підприємства, що випускають натуральні соки під брендами Galicia та «Світанок».

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