Почти каждая пятая опрошенная компания тратит на коммуникации до 10 000 грн, 47% – до 50 000 грн, тогда как 10% готовы инвестировать более 500 000 грн. Об этом говорится в исследовании PR-агентства znamy и сообщества коммуникационщиков PIARITY.