Почти каждая пятая опрошенная компания тратит на коммуникации до 10 000 грн, 47% – до 50 000 грн, тогда как 10% готовы инвестировать более 500 000 грн. Об этом говорится в исследовании PR-агентства znamy и сообщества коммуникационщиков PIARITY.
- Бюджеты на коммуникации. Основную долю рынка занимают малый и средний бизнес (47%) с затратами на PR менее 50 000 грн, тогда как почти каждая пятая компания (18%) выделяет на коммуникации около 10 000 грн. Есть и сегмент высокобюджетных компаний (10–20%), преимущественно ІТ/Tech, инвестирующих сотни тысяч гривен.
- Основные трудности для инвестиций в PR – внутренние. 57,8% компаний назвали нехватку бюджета, 31,4% – нехватку специалистов, а 43,1% – сложность измерения эффективности. Внешние факторы, такие как война и неопределенность, влияют на 29,4% рынка.
- Куда тратят средства. Бизнесы в основном делают тактические расходы. Главная доля бюджета идет не на стратегию или производство, а на дистрибуцию и охват: реклама в СМИ и у блогеров – 40–50%; агентства и фрилансеры – 20–25%; производство контента – 15–20% (часто in-house); ивенты – нишевый инструмент, 10–15%.
- В канальном разрезе доминирует диджитал (PPC, SEO, SMM) из-за четких KPI (клики, лиды, охваты). «Классический PR» (работа со СМИ, ~15–20%) отстает из-за сложности измерения эффективности.
- Место PR в структуре бизнеса. 72% компаний рассматривают PR как вспомогательную функцию. 48% интегрируют его в маркетинг (типичная модель для МСБ), тогда как 34% выделяют PR отдельной функцией – в основном крупные компании и продвинутые средние (преимущественно ІТ).
- Планы на будущее. 52% бизнесов планируют увеличить бюджет на коммуникации, 12% – оставить на текущем уровне, 2% – сократить. 34% не определились, что коррелирует с нехваткой специалистов (31%) и неопределенностью из-за войны (29%).
Контекст
Исследование охватило 102 компании, активно занимающиеся PR. Наибольшую долю респондентов составили малый бизнес (33%) и средний (24%) – вместе более половины выборки (57%). Хотя микробизнес численно больше (28%), именно категория «малый + средний» формирует основной спрос на услуги агентств и специалистов, объяснили исследователи. Крупный бизнес составляет около 15% выборки и концентрирует самые большие бюджеты.
