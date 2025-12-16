Майже кожна п’ята опитана компанія витрачає на комунікації до 10 000 грн, 47% – до 50 000 грн, тоді як 10% готові інвестувати понад 500 000 грн. Про це йдеться в дослідженні PR-агенції znamy та спільноти комунікаційників PIARITY.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість
1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁
Деталі
- Бюджети на комунікації. Основну частку ринку займають малий і середній бізнес (47%) з витратами на PR менш як 50 000 грн, тоді як майже кожна п’ята компанія (18%) виділяє на комунікації близько 10 000 грн. Є і сегмент високобюджетних компаній (10–20%), переважно ІТ/Tech, що інвестують сотні тисяч гривень.
- Основні труднощі для інвестицій у PR – внутрішні. 57,8% компаній назвали брак бюджету, 31,4% – нестачу фахівців, а 43,1% – складність вимірювання ефективності. Зовнішні фактори, такі як війна та невизначеність, впливають на 29,4% ринку.
- Куди витрачають кошти. Бізнеси здебільшого роблять тактичні витрати. Головна частка бюджету йде не на стратегію або виробництво, а на дистрибуцію та охоплення: реклама в ЗМІ та у блогерів – 40–50%; агентства та фрілансери – 20–25%; виробництво контенту – 15–20% (часто in-house); івенти – нішевий інструмент, 10–15%.
- У канальному розрізі домінує диджитал (PPC, SEO, SMM) через чіткі KPI (кліки, ліди, охоплення). «Класичний PR» (робота зі ЗМІ, ~15–20%) відстає через складність вимірювання ефективності.
- Місце PR у структурі бізнесу. 72% компаній розглядають PR як допоміжну функцію. 48% інтегрують його у маркетинг (типова модель для МСБ), тоді як 34% виділяють PR окремою функцією – здебільшого великі компанії та просунуті середні (переважно ІТ).
- Плани на майбутнє. 52% бізнесів планують збільшити бюджет на комунікації, 12% – залишити на поточному рівні, 2% – скоротити. 34% не визначилися, що корелює з браком фахівців (31%) та невизначеністю через війну (29%).
Контекст
Дослідження охопило 102 компанії, що активно займаються PR. Найбільшу частку респондентів склали малий бізнес (33%) і середній (24%) – разом понад половину вибірки (57%). Хоча мікробізнес чисельно більший (28%), саме категорія «малий + середній» формує основний попит на послуги агентств і фахівців, пояснили дослідники. Великий бізнес становить близько 15% вибірки і концентрує найбільші бюджети.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.