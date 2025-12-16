Майже кожна п’ята опитана компанія витрачає на комунікації до 10 000 грн, 47% – до 50 000 грн, тоді як 10% готові інвестувати понад 500 000 грн. Про це йдеться в дослідженні PR-агенції znamy та спільноти комунікаційників PIARITY.