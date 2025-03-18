Криптопроект семьи Трампа за полгода продал криптовалют на $550 млн. Сколько на этом можно заработать

Криптовалютная компания семьи Дональда Трампа World Liberty Financial получила $250 млн в рамках второго этапа продажи токенов, доведя общую сумму реализованных монет до $550 млн. Об этом пишет CNBC .

Подробности

WLFI, инициатива, поддержанная семьей Трампа, позиционирует себя как платформа криптобанкинга. Проект стартовал в октябре за несколько недель до победы Трампа на выборах.

Согласно условиям проекта, семья Трампа может получить 75% чистого дохода от WLFI. Если учесть, что общая сумма проданных токенов составила $550 млн, значит, Трамп и его команда потенциально могут заработать значительную часть этих средств – ориентировочно $412,5 млн при условии, что весь объем является чистым доходом.

В отчете WLFI отметила, что более 85 000 участников прошли верификацию «знай своего клиента» для участия в продаже токенов. Соучредитель проекта Зак Виткофф, сын миллиардера и посла США Стива Виткоффа, заявил, что «WLFI намерена ускорить развитие DeFi» – децентрализованных финансов.

Контекст

Дональд Трамп неоднократно выступал в пользу криптовалют, в частности отмечая, что весь остаточный биткоин должен быть добыт в США.

Токен TRUMP дебютировал 18 января на волне декабрьских заявлений Трампа 2024 года о вероятном создании стратегического биткоин-резерва, подобного нефтяному. Тогда биткоин обновил исторический максимум, превысив $106 000.

23 января Трамп подписал указ, направленный на поддержку криптоиндустрии. Цель документа – содействие развитию отрасли в США и формированию национального запаса цифровых активов. Хотя такие указы не имеют значительного юридического веса, они определяют приоритеты политики администрации.

3 февраля Конор Гроган, руководитель отдела продуктов Coinbase, сообщил, что Трамп заработал $802 млн от запуска мемкоина TRUMP. Из них $482 млн – USDC, TRUMP и SOL – команда токена перевела на бирже. $240 млн ликвидности находятся вне ценового диапазона пула, $50 млн – в пределах диапазона, а еще $29,3 млн команда получила от комиссий в USDC.