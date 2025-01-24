Продвижение криптовалют, запрет цифрового доллара, нацрезерв. Трамп подписал указ о развитии криптоиндустрии

Президент США Дональд Трамп подписал указ о стимулировании развития криптовалютной индустрии. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома от 23 января. Цель – создание благоприятных условий для развития отрасли в США и формирования национального резерва цифровых активов. Хотя исполнительные указы обычно не имеют значительной юридической силы, они задают тон политике администрации по конкретным вопросам, пишет CoinDesk .

Что предполагает документ

Защита американцев от преследований за разработку программного обеспечения, майнинг, валидацию или другие операции с криптовалютами.

Создание рабочей группы во главе с советником Белого дома по вопросам искусственного интеллекта и криптовалют Дэвидом Саксом.

во главе с советником Белого дома по вопросам искусственного интеллекта и криптовалют Дэвидом Саксом. Рабочая группа должна «оценить возможность создания и поддержки национального резерва цифровых активов».

Запрет на создание, выпуск и продвижение в США и вне цифровых валют центральных банков (CBDC).

Отмена указа Джо Байдена 14067 от 9 марта 2022 года под названием «Обеспечение ответственного развития цифровых активов» .

Администрация президента США стремится «защищать и продвигать» криптоиндустрию, говорится в документе. Речь идет о справедливом и открытом доступе к банковским услугам.

Для создания полностью регулируемой криптовалютной индустрии в США, по мнению экспертов, может потребоваться сочетание действий Конгресса, правил, введенных регуляторными органами, и поддержки со стороны федеральных судов.

Контекст

Во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп активно поддерживал криптовалюты, заявляя о намерении сделать США «мировой столицей криптовалют» и создать «стратегический национальный биткоин-резерв». Эти обещания вызвали огромный оптимизм среди инвесторов.

Избранный президент также демонстрировал поддержку новых бизнес-проектов, основанных его партнерами и сыновьями. Хотя раньше Трамп называл биткоин «аферой», во время последней предвыборной кампании он неоднократно давал положительную оценку криптовалютам.

Криптоинвесторы и лидеры отрасли активно поддерживают идею создания национального резерва биткоинов. Они аргументируют это тем, что рост стоимости токенов может помочь снизить государственный долг, превышающий $36 трлн. Они видят в этом возможность интегрировать волатильную криптовалютную индустрию в глобальную финансовую систему будущего.

В преддверии инаугурации Трампа 20 января биткоин установил новый рекорд, достигнув $109 000 за монету. Кроме того, Трамп и его жена Мелания выпустили собственные криптовалюты, что вызвало невероятный ажиотаж среди криптоинвесторов. Мемкоины семьи Трамп за считанные часы набрали миллиардную капитализацию и оказали значительное влияние на рынок криптовалют.