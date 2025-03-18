Криптопроєкт родини Трампа за пів року продав криптовалют на $550 млн. Скільки на цьому можна заробити

Криптовалютна компанія родини Дональда Трампа World Liberty Financial отримала $250 млн у межах другого етапу продажу токенів, довівши загальну суму реалізованих монет до $550 млн. Про це пише CNBC .

Деталі

WLFI, ініціатива, підтримана родиною Трампа, позиціонує себе як платформа криптобанкінгу. Проєкт стартував у жовтні, за кілька тижнів до перемоги Трампа на виборах.

Згідно з умовами проєкту, родина Трампа може отримати 75% чистого доходу від WLFI. Якщо врахувати, що загальна сума проданих токенів становила $550 млн, це означає, що Трамп та його команда потенційно можуть заробити значну частину цих коштів – орієнтовно $412,5 млн за умови, що весь обсяг є чистим доходом.

У звіті WLFI зазначила, що понад 85 000 учасників пройшли верифікацію «знай свого клієнта» для участі в продажі токенів. Співзасновник проєкту Зак Віткофф, син мільярдера й посла США Стіва Віткоффа, заявив, що «WLFI має намір прискорити розвиток DeFi» – децентралізованих фінансів.

Контекст

Дональд Трамп неодноразово виступав на користь криптовалют, зокрема наголошуючи, що весь залишковий біткоїн має бути видобутий у США.

Токен TRUMP дебютував 18 січня на хвилі грудневих заяв Трампа 2024 року про ймовірне створення стратегічного біткоїн-резерву, подібного до нафтового. Тоді біткоїн оновив історичний максимум, перевищивши $106 000.

23 січня Трамп підписав указ, спрямований на підтримку криптоіндустрії. Документ має на меті сприяти розвитку галузі в США та формуванню національного запасу цифрових активів. Хоча такі укази не мають значної юридичної ваги, вони визначають пріоритети політики адміністрації.

3 лютого Конор Гроган, керівник відділу продуктів Coinbase, повідомив, що Трамп заробив $802 млн від запуску мемкоїна TRUMP. З них $482 млн – у USDC, TRUMP і SOL – команда токена перевела на біржі. $240 млн ліквідності перебувають поза ціновим діапазоном пулу, $50 млн – у межах діапазону, а ще $29,3 млн команда отримала від комісій у USDC.