Криптовалюта Ethereum выросла на треть в лучшую неделю с 2021 года

На этой неделе второй по величине цифровой токен Ethereum возглавил масштабное ралли криптовалют, показав самый высокий рост с 2021 года, чему способствовало ослабление глобального торгового напряжения, пишет Bloomberg 9 мая. Криптовалюта подскочила на 14% в пятницу, до $2490, увеличив недельный прирост почти до 33%.

Ключевые факты

Токен показал самый резкий недельный прирост с 2021 года, когда низкие процентные ставки подпитывали криптовалютный бум эпохи пандемии.

Биткоин, лидер отрасли, вырос на 1,7%, до $104 336, поскольку настроения в цифровых активах улучшились после нового торгового соглашения между США и Великобританией. Соглашение сигнализирует об оттепели в глобальных экономических отношениях после периода эскалации пошлин при президенте Дональде Трампе, что поразило рынки.

Рост Ether также отражает возобновление внимания инвесторов к технологическому обновлению Ethereum и внедрению обновления Pectra. Изменения направлены на снижение комиссий за транзакции, повышение эффективности сети и включение более сложных функций кошелька – шаги, которые считаются необходимыми для отображения конкуренции со стороны быстрорастущих конкурентов, таких как Solana.

Несмотря на недавний рост, курс Ethereum по-прежнему ниже исторического максимума, достигнутого в ноябре 2021 года, примерно на 50%, продолжая отставать от биткоина и других наиболее эффективных цифровых активов.

Контекст

США и Великобритания 8 мая объявили о заключении ограниченного двустороннего торгового соглашения, которое оставляет в силе 10-процентные пошлины Трампа на британский экспорт, незначительно расширяет доступ к сельскохозяйственной продукции для обеих стран и снижает запретительные пошлины США на экспорт британских авто.

Это первая из десятков сделок по снижению таможенных пошлин, которые Трамп рассчитывает заключить в ближайшие недели после того, как мировая торговая система перевернулась с ног на голову новыми высокими импортными пошлинами, направленными на сокращение дефицита торговли товарами США в размере $1,2 трлн.

Оба лидера назвали этот план «прорывным соглашением», которое снижает средние британские пошлины на товары США с 5,1% до 1,8%, но сохраняет 10%-ную пошлину на британские товары.

Первое торговое соглашение США спровоцировало ралли на Уолл-стрит, в результате основные американские индексы ненадолго выросли более чем на 1%. Золото выросло в цене, слитки торговались выше $3324 за унцию. Также повысились цены на нефть. Подробнее о реакции рынков – читайте здесь.