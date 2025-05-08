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Прогноз у $120 000 за біткоїн може бути занадто скромним – аналітик Standard Chartered

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Курс Bitcoin знову подолав психологічну позначку $100 000, а аналітик Standard Chartered визнає: його попередній прогноз у $120 000 до кінця другого кварталу 2025 року може бути заниженим на тлі стрімкого припливу інституційних інвесторів, пише CNBC.

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Деталі 

  • Джеффрі Кендрік, керівник напряму цифрових активів у Standard Chartered, у квітні прогнозував зростання Bitcoin до $120 000 у другому кварталі наступного року, посилаючись на вихід капіталу з американських активів і накопичення монет великими гравцями. Тепер він визнає: цей прогноз «виглядає дуже досяжним» і, ймовірно, буде перевершений.
  • Аналітик очікує, що зростання триватиме й у другому півріччі 2025-го, а до кінця року Bitcoin може коштувати $200 000. Підтвердженням активного інтересу інституцій Кендрік назвав $5,3 млрд надходжень у біржові біткойн-фонди (ETF) за останні три тижні.
  • Він наводить приклади великих гравців: MicroStrategy активно купує Bitcoin, а суверенний фонд Абу-Дабі інвестує в біткойн-ETF від BlackRock. Також Швейцарський нацбанк придбав акції MicroStrategy, яку ринок вважає індикатором динаміки Bitcoin.
  • На думку Кендрика, наразі ключовою темою для Bitcoin є не ризикові активи чи диверсифікація, а «потоки коштів», що «приходять у багатьох формах».
  • Аналітики кілька років фіксують схожість у поведінці криптовалюти та технологічних акцій США. Причина – зростання інституційних інвестицій, які роблять Bitcoin вразливим до тих самих ризиків, що й фондовий ринок.

Контекст 

У 2024 році Bitcoin перетнув позначку $100 000, отримавши потужний імпульс від запуску ETF на біржах BlackRock і Fidelity, які разом накопичили $112 млрд у Bitcoin.

Біткоїн досяг свого історичного максимуму в $109 241 20 січня, в день інавгурації Дональда Трампа, але з того часу він впав на тлі занепокоєння войовничою позицією президента і ширших побоювань щодо економіки США.

Ринок криптовалют перейшов до стрімкого зростання 2 березня. Цьому сприяла заява Трампа про те, що потенційний стратегічний резерв цифрових активів США включатиме крім біткоїна та ефіріуму менш популярні токени Solana, XRP і Cardano. Але вже за кілька днів ринок знову просів.

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