Криптовалюта Ethereum зросла на третину в найкращий тиждень з 2021 року

Цього тижня другий за величиною цифровий токен Ethereum очолив масштабне ралі криптовалют, показавши найвище зростання з 2021 року, чому сприяло ослаблення глобальної торгової напруги, пише Bloomberg 9 травня. Криптовалюта підскочила на 14% у пʼятницю, до $2490, збільшивши своє тижневе зростання майже до 33%.

Ключові факти

Токен показав найрізкіший тижневий приріст з 2021 року, коли низькі відсоткові ставки підживлювали криптовалютний бум епохи пандемії.

Біткоїн, лідер галузі, виріс на 1,7%, до $104 336, оскільки настрої в цифрових активах покращилися після нової торгової угоди між США та Великою Британією. Угода сигналізує про відлигу в глобальних економічних відносинах після періоду ескалації мит за президента Дональда Трампа, який вразив ринки.

Зростання Ether також відображає відновлення уваги інвесторів до технологічного оновлення Ethereum і впровадження оновлення Pectra. Зміни спрямовані на зниження комісій за транзакції, підвищення ефективності мережі та включення складніших функцій гаманця — кроки, які вважаються необхідними для відображення конкуренції з боку конкурентів, що швидко ростуть, таких як Solana.

Незважаючи на недавнє зростання, курс Ethereum, як і раніше, нижчий за історичний максимум, досягнутий у листопаді 2021 року, приблизно на 50%, продовжуючи відставати від біткоїна й інших найбільш ефективних цифрових активів.

Контекст

США і Велика Британія 8 травня оголосили про укладання обмеженої двосторонньої торгової угоди, яка залишає в силі 10-відсоткові мита Трампа на британський експорт, незначно розширює доступ до сільськогосподарської продукції для обох країн і знижує заборонні мита США на експорт британських авто.

Це перша з десятків угод зі зниження мит, які Трамп розраховує укласти найближчими тижнями після того, як світова торговельна система перекинулася з ніг на голову новими високими імпортними митами, спрямованими на скорочення дефіциту торгівлі товарами США у розмірі $1,2 трлн.

Обидва лідери назвали цей план «проривною угодою», яка знижує середні британські мита на товари США з 5,1% до 1,8%, але зберігає 10%-не мито на британські товари.

Перша торгова угода США спровокувала ралі на Волл-стріт, у результаті основні американські індекси ненадовго зросли більш ніж на 1%. Золото зросло в ціні, зливки торгувалися вище за $3324 за унцію. Також підвищились ціни на нафту. Детальніше про реакцію ринків – читайте тут.