Золото, нафта та американські акції зросли після укладання торгової угоди між США та Великою Британією

Американські акції зросли 8 травня, оскільки інвестори вітали нову торговельну угоду, укладену між США та Великою Британією, пише Reuters . Перша торгова угода США спровокувала ралі на Волл-стріт, у результаті основні американські індекси ненадовго зросли більш ніж на 1%. Золото зросло в ціні, зливки торгувалися вище за $3324 за унцію.

Ключові факти

Промисловий індекс Dow Jones зріс на 0,62% до 41,368.45 пункти, індекс S&P 500 виріс на 0,58%, до 5,663.94, а Nasdaq Composite зріс на 1,07%, до 17,928.14.

Індекс акцій малої капіталізації Russell 2000, орієнтований на внутрішній ринок, зріс на 1,9%, закрившись на найвищому рівні з 2 квітня, дня, коли мита були спочатку оголошені.

Індекс пасажирських авіаліній S&P 500 закрився підвищенням на 5,4%, керований зростанням на 7,2% акцій компанії Delta Air Lines після того, як міністр торгівлі США Говард Лютнік заявив, що двигуни Rolls-Royce британського виробництва надходитимуть до США без сплати мита.

Золото зросло у пʼятницю, 9 травня, після тижня різких змін. Зливки торгувалися вище за $3324 за унцію і зросли майже на 3% за тиждень.

Нафта продовжила зростання, оскільки ринок цими вихідними звернув увагу на торгові переговори між США та Китаєм після того, як президент Дональд Трамп оголосив про угоду з Великою Британією. Brent піднялася вище за $63 за барель після зростання на 2,8% на попередній сесії, а West Texas Intermediate наблизилася до $60.

Контекст

Угода дає США найкращий доступ на ринок та більш швидку митну процедуру для експорту до Великої Британії, тоді як Велика Британія отримає обмежене полегшення за тарифами на автомобілі, сталь та алюміній. Однак це не була «повною і всеосяжною» угодою, яку обіцяв президент Дональд Трамп.

Трамп і премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер 8 травня оголосили про укладання обмеженої двосторонньої торгової угоди, яка залишає в силі 10-відсоткові мита Трампа на британський експорт, незначно розширює доступ до сільськогосподарської продукції для обох країн і знижує заборонні мита США на експорт британських авто.

Це перша з десятків угод зі зниження мит, які Трамп розраховує укласти найближчими тижнями після того, як світова торговельна система перекинулася з ніг на голову новими високими імпортними митами, спрямованими на скорочення дефіциту торгівлі товарами США у розмірі $1,2 трил.

Обидва лідери назвали цей план «проривною угодою», яка знижує середні британські мита на товари США з 5,1% до 1,8%, але зберігає 10%-не мито на британські товари.