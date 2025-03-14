Курская операция достигла запланированного результата – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что курская операция достигла своей цели – оттянуть российские силы с покровского, харьковского и сумского направлений. Об этом он рассказал во время встречи с журналистами 14 марта, сообщает «Суспільне» .

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Он выразил благодарность военным за проведение операции, подчеркнув, что ситуация на этом направлении остается непростой.

«Операция выполнила свою задачу. Сначала уменьшилось давление на Харьковщине, затем россияне начали перебрасывать войска с востока. На покровском направлении ситуация сейчас стабилизировалась, и им будет сложно вернуться к попыткам захватить Покровск», – заявил Зеленский.

Контекст

7 февраля Зеленский заявил о подготовке россиян к новому наступлению в Курщине. В начале марта российская пропаганда начала активно распространять информацию о якобы массовом отступлении украинских войск в этом регионе и их окружении силами РФ.

12 марта Генштаб ВСУ признал значительное продвижение российских войск в Курской области, но категорически отрицал утверждение об окружении. Зеленский отмечал, что россияне в этом районе оказывают максимальное давление на украинские подразделения. Он подчеркнул, что военное командование делает все возможное, чтобы минимизировать потери среди украинских защитников.

14 марта президент США Дональд Трамп заявил, что якобы тысячи украинских военных окружены РФ и находятся в затруднительном положении. Он также заявил о «продуктивных» переговорах с Путиным, призвав его сохранить жизнь этих солдат. В тот же день Генштаб ВСУ опроверг информацию об окружении.