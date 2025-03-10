Угрозы оцепления украинских подразделений в Курской области пока нет – Сырский

Ситуация на границе Сумской области с Курской областью находится под контролем Сил обороны Украины, оцепления украинских подразделений нет. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский на странице Facebook 10 марта.

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Генерал отметил, что работает в операционной зоне группировки войск «Курск». «Пока угрозы окружения наших подразделений в Курской области нет. Подразделения осуществляют своевременные мероприятия по маневру на выгодные рубежи обороны», – написал Сырский.

По его словам, ряд населенных пунктов на линии границы, названия которых фигурируют в реляциях российских пропагандистов, уже фактически не существует, они разрушены огневым влиянием агрессора.

Главком подчеркнул, что несмотря на привлечение к наступательным действиям значительного количества российских войск, усиленных северокорейской пехотой, враг несет значительные потери в живой силе и технике.

По его словам, только в районе Плехова за четыре дня боев враг потерял фактически батальон пехоты. «Отдельные ДРГ и малые пехотные группы противника, пытающиеся проникать на территорию Украины, уничтожаются огневыми средствами наших войск благодаря заранее созданной системе обороны», – отметил Сырский.

Генерал сообщил, что на месте принял решение об усилении украинской группировки необходимыми силами и средствами, в частности, РЭБом и беспилотной составляющей.

Контекст

Вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 августа прошлого года. Это произвело впечатление на западных союзников Украины.

В целом украинские силы взяли под контроль более 1000 кв. км территории и около 100 населённых пунктов. После этого армия агрессора предприняла попытку контрнаступления и заявила об освобождении десяти сел.

Российские войска активизировали наступление в Курской области после решения президента США Дональда Трампа остановить военную помощь и передачу разведданных Украине. К 9 марта размер занятой ВСУ территории в регионе сократился с 407 кв. км до 288,8 кв. км, подсчитал OSINT-проект DeepState.

7 марта глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что войска РФ пытаются прорваться через украинский рубеж в районе города Суджа в Курской области, а на границе Сумщины ведутся бои.