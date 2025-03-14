Курська операція досягла запланованого результату – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що курська операція досягла своєї мети – відтягнути російські сили з покровського, харківського та сумського напрямків. Про це він розповів під час зустрічі з журналістами 14 березня, повідомляє «Суспільне» .

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Він висловив подяку військовим за проведення операції, наголосивши, що ситуація на цьому напрямку залишається непростою.

«Операція виконала своє завдання. Спочатку зменшився тиск на Харківщині, потім росіяни почали перекидати війська зі сходу. На покровському напрямку ситуація зараз стабілізувалася, і їм буде складно повернутися до спроб захопити Покровськ», – заявив Зеленський.

Контекст

7 лютого Зеленський заявив про підготовку росіян до нового наступу на Курщині. На початку березня російська пропаганда почала активно поширювати інформацію про нібито масовий відступ українських військ у цьому регіоні та їхнє оточення силами РФ.

12 березня Генштаб ЗСУ визнав значне просування російських військ у Курській області, але категорично заперечив твердження про оточення. Зеленський зазначав, що росіяни в цьому районі чинять максимальний тиск на українські підрозділи. Він наголосив, що військове командування робить усе можливе, щоб мінімізувати втрати серед українських захисників.

14 березня президент США Дональд Трамп заявив, що нібито тисячі українських військових оточені РФ і перебувають у скрутному становищі. Він також заявив про «продуктивні» переговори з Путіним, закликавши його зберегти життя цих солдатів. Того ж дня Генштаб ЗСУ спростував інформацію про оточення.