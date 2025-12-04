Европейские лоукосты готовятся быстро вернуться в Украину после подписания мирного соглашения и открытия воздушного пространства, пишет FT . Авиакомпании Wizz Air, Ryanair и easyJet прогнозируют резкий рост авиапотока благодаря возвращению украинцев и масштабному восстановлению.

Детали

Wizz Air планирует разместить в Украине 15 самолетов в течение двух лет после заключения мира, а за семь лет увеличить этот парк до 50. «Как только воздушное пространство откроется, мы очень быстро возобновим работу», – заявил CEO компании Йожеф Варади. До полномасштабной войны Wizz была крупнейшим иностранным авиаперевозчиком в Украине, выполнив в 2021 году более 5000 рейсов.

Ryanair также готовится к возвращению и заявляет, что сможет возобновить продажу билетов всего через две недели после открытия неба. Компания планирует довести пассажиропоток в Украине до 4 млн в год, тогда как до вторжения перевозила около 1,5 млн пассажиров между Киевом, Львовом и Одессой. «Можно легко открывать маршруты с любой нашей базы в Европе. Не будет никаких трудностей, чтобы заполнить 4 миллиона мест», – сказал CEO Эдди Уилсон.

EasyJet, который ранее не летал в Украину, также изучает возможность запуска рейсов. Гендиректор Кентон Джарвис называет Украину «крупнейшим строительным проектом Европы» и ожидает высокий спрос среди тех, кто возвращается домой. В то же время easyJet пока не планирует базировать самолеты в Украине.

Контекст

До пандемии и полномасштабного вторжения РФ украинская авиация демонстрировала устойчивый рост: в 2019 году страна приняла почти 15 млн пассажиров, а в 2021-м – 10,8 млн.

После открытия неба ожидается взрывной спрос, обусловленный возвращением миллионов украинцев, восстановлением инфраструктуры и повышенным интересом иностранных туристов к послевоенной Украине. Однако восстановление полетов зависит от гарантий безопасности и состояния поврежденных аэропортов.