Європейські лоукости готуються швидко повернутися в Україну після підписання мирної угоди та відкриття повітряного простору, пише FT . Авіакомпанії Wizz Air, Ryanair і easyJet прогнозують різке зростання авіапотоку завдяки поверненню українців та масштабній відбудові.

Деталі

Wizz Air планує розмістити в Україні 15 літаків протягом двох років після укладення миру, а за сім років збільшити цей парк до 50. «Щойно повітряний простір відкриється, ми дуже швидко відновимо роботу», – заявив CEO компанії Йожеф Вараді. До повномасштабної війни Wizz була найбільшим іноземним авіаперевізником в Україні, виконавши 2021 року понад 5000 рейсів.

Ryanair також готується до повернення та заявляє, що зможе відновити продаж квитків усього за два тижні після відкриття неба. Компанія планує довести пасажиропотік в Україні до 4 млн на рік, тоді як до вторгнення перевозила близько 1,5 млн пасажирів між Києвом, Львовом та Одесою. «Можна легко відкривати маршрути з будь-якої нашої бази в Європі. Не буде жодних труднощів, щоб заповнити 4 мільйони місць», – сказав CEO Едді Вілсон.

EasyJet, який раніше не літав до України, також вивчає можливість запуску рейсів. Гендиректор Кентон Джарвіс називає Україну «найбільшим будівельним проєктом Європи» і очікує високий попит серед тих, хто повертається додому. Водночас easyJet поки не планує базувати літаки в Україні.

Популярне Категорія Рейтинги Дата 26 листопада 25 найкращих CEO України 2025

Контекст

До пандемії та повномасштабного вторгнення РФ українська авіація демонструвала стійке зростання: у 2019 році країна прийняла майже 15 млн пасажирів, а у 2021-му – 10,8 млн.

Після відкриття неба очікується вибуховий попит, зумовлений поверненням мільйонів українців, відбудовою інфраструктури та підвищеним інтересом іноземних туристів до післявоєнної України. Проте відновлення польотів залежить від безпекових гарантій та стану пошкоджених аеропортів.