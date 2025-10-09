Люксембург стал первой страной еврозоны, чей суверенный фонд инвестировал в биткоин. Фонд национального богатства (FSIL) направил 1% своих активов в биткоин-ETF – биржевые фонды, инвестирующие в криптовалюту. Об этом 9 октября пишет Coindesk со ссылкой на министра финансов Люксембурга Жиля Рота.

Подробности

Инвестиция в биткоин стала возможной благодаря новой стратегии FSIL, утвержденной правительством в июле 2025 года.

«Эта инвестиция отражает признание растущей стабильности биткоина как нового класса активов и подчеркивает лидерство Люксембурга в сфере цифровых финансов», – объяснил Боб Киффер, директор казны Люксембурга.

Киффер отметил, что одни могут считать инвестицию в 1% слишком скромной или запоздалой, тогда как другие – рискованной и спекулятивной. Однако правление FSIL считает, что такой объем инвестиций является оптимальным, учитывая профиль фонда, и сигнализирует о доверии к долгосрочному потенциалу биткоина.

В то же время он подчеркнул, что это решение подходит именно для FSIL и может не соответствовать стратегиям других инвесторов.

Контекст

Некоторые европейские страны, такие как Финляндия, Грузия и Великобритания, также владеют биткоинами, но их запасы в основном происходят из конфискаций, связанных с уголовными делами, по данным Bitbo. Исключением является Грузия, которая не входит в еврозону и приобрела 66 BTC именно в инвестиционных целях.

Люксембург, небольшая европейская страна с населением около 680 000 человек, создал свой суверенный фонд в 2014 году для обеспечения финансовых резервов для будущих поколений. В настоящее время активы фонда составляют $730 млн, большая часть которых традиционно вложена в облигации.