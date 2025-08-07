За последние 12 месяцев через блокчейн прошло $33 трлн. Это почти втрое больше, чем через Visa, и в 20 раз больше, чем через PayPal. Стейблкоины уже стали новым инфраструктурным слоем для глобальных платежей. Реальность или очередной временный всплеск? Управляющий партнер криптовалютного фонда Majinx Capital Руслан Линник анализирует последние новости индустрии

США сделали шаг, изменяющий финансовую архитектуру: законы GENIUS и CLARITY вывели стейблкоины и ключевые криптоактивы из правовой «серой зоны», признав их цифровыми долларами и товарами.

Банки и корпорации получили легальный доступ к инструментам Web3. Фонды – четкие правила для инвестиций в ETF. Институционный капитал – зеленый свет для входа на рынок.

Финансовые гиганты уже адаптируются. PayPal принимает более 100 криптовалют, Visa и Mastercard запускают стейблкоин-интеграцию. Белый дом формирует стратегический резерв в 200 000 BTC. Финансовая инфраструктура меняется уже сейчас.

Как это повлияет на стоимость криптовалют?

Регуляторные изменения на крипторынке

После лет «регуляторных сумерек» Конгресс и Белый дом почти одновременно приняли три ключевых закона. Это регуляторная революция США в области криптовалют.

GENIUS Act признает стейблкоины «цифровыми долларами». Он начнет действовать осенью-зимой 2025-го. CLARITY Act вносит Bitcoin и Ethereum в список «товаров», как золото или пшеница. Anti-CBDC Act запрещает правительству запускать свой «цифровой доллар» без одобрения Конгресса. Это защищает рынок частных стейблкоинов от государственной монополии.

30 июля 2025-го Белый дом также обнародовал 166-страничный отчет, в котором «сшил» эти законы и указ о Bitcoin-резерве в единую криптовалютную стратегию США. Таким образом он закрепил за собой роль основного бенефициара Web3-экономики.

Что это дает бизнесу и рынку? Банки и финтех-компании теперь могут легально выпускать, хранить и рассчитываться стейблкоинами. Фонды и пенсионные планы получили понятные правила для инвестиций в BTC- и ETH-ETF.

Для США это обернулось не только новой платежной инфраструктурой, но и дополнительным спросом на американские облигации. Эмитенты типа Tether и Circle уже держат около $128 млрд в коротких T-Bills, что подняло их до топ-20 держателей госдолга США.

Топ-20 держателей госдолга США

Средний еженедельный оборот стейблкоинов в 2025-м – $521 млрд. Объем транзакций за последние 12 месяцев превысил Visa.

Бизнес и частные лица все чаще используют стейблкоины в качестве основного инструмента для крупных переводов, особенно в сегменте B2B и международных транзакций.

За последние 12 месяцев через блокчейн прошло $33 трлн

Причины очевидны. Криптовалютные платежи обходятся гораздо дешевле. К примеру, комиссия в сервисе PayPal «Pay with Crypto» составляет 0,99%, тогда как традиционные карточные платежные системы берут в среднем 2,9%.

Другое преимущество – быстрота и доступность. Транзакции со стейблкоинами проходят круглосуточно, без выходных и праздников, и не нуждаются в корреспондентских банках. Это то, чего до сих пор не могут обеспечить классические системы типа SWIFT или ACH.

Как реагируют карточные гиганты? Visa во втором квартале 2025-го провела примерно $200 млн расчетов через стейблкоины (USDC) и открыто заявила, что готовит более масштабный запуск сразу после полного введения законов GENIUS и CLARITY в США.

Mastercard в апреле 2025-го объявила о полной поддержке стейблкоинов в своей сети. В партнерстве с Circle, OKX, Paxos и Nuvei компания позволяет более 150 млн торговцев принимать и отправлять платежи в USDC или других «цифровых долларах» так же легко, как и картой.

Прогнозы стоимости криптовалют в 2025 году

Суммарная капитализация рынка достигла $4 трлн 18 июля 2025 года после принятия GENIUS Act, по данным Reuters. Bloomberg пишет, что при дальнейшем ралли альткоинов и стабильных ETF-притоках рынок может приблизиться к $6 трлн в «бычьем» сценарии 2025-го.

Суммарная капитализация рынка достигла $4 трлн 18 июля 2025 года после принятия GENIUS Act

Все крупные банки, фонды и аналитики публикуют новые цели на текущий цикл. Ниже – диапазон ожиданий. Для Bitcoin – от $200 000 до $180 000 к концу 2025-го, а для Ethereum – $8000–10 000.

Отдельные игроки выходят за пределы консенсуса: Cantor Fitzgerald говорит о потенциале выше $300 000 за BTC, тогда как Standard Chartered сохраняет умеренный взгляд на ETH – около $4000. JP Morgan оценивает, что Solana сможет вырасти до $500–600, когда SEC одобрит первый SOL-ETF.

Прогнозы стоимости криптовалют в 2025 году

Классический четырехлетний цикл больше не задает темп рынка. Влияние халвинга все меньше. Текущие ставки стимулируют рисковые активы, а не подавляют их, как в 2018–2022 годах. Главные драйверы – многолетний поток в ETF, пенсионные фонды, государственные резервы и крупные игроки с Уолл-стрит, работающие с децентрализованными финансовыми инструментами.

Все это не оставляет места для глубоких криптовалютных зим. 2026-й может стать годом плавного роста без гиперболических рывков, когда эффект новых законов и ETF-потоков раскроется полностью.

Положительный импульс очевиден, но крипта остается волатильной. Ее следует рассматривать как элемент диверсификации. Определяйте четкую долю портфеля, придерживайтесь риск-менеджмента и помните: коррекции – нормальная часть рынка, они происходят регулярно.