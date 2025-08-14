Утром 14 августа биткоин впервые преодолел отметку в $124 200. Курс самой популярной криптовалюты в мире превзошел июльский рекорд в $123 000 благодаря ожидаемому смягчению монетарной политики ФРС, институциональным инвестициям и финансовым реформам администрации Дональда Трампа, пишет Reuters .

Подробности

Цена Bitcoin в четверг выросла на 0,9% – до $124 200, курс Ethereum поднялся до $4780 – самого высокого уровня с конца 2021 года. На 11:00 курс несколько откатился. Биткоин торгуется на уровне около $122 000, эфириум – $4750.

Аналитик IG Тони Сайкамор считает, что стабильное закрепление выше $125 000 может подтолкнуть биткоин до $150 000. С начала 2025 года криптовалюта выросла почти на 32% после ряда регуляторных побед, включая допуск криптоактивов в пенсионные счета и и принятие правил для стейблкоинов.

Следующее заседание ФРС, на котором может быть принято решение о снижении процентной ставки, запланировано на 16–17 сентября 2025 года. Министр финансов США Скотт Бессент считает, что высока вероятность снижения ставки на 0,5% (50 базисных пунктов), учитывая пересмотренные экономические данные, указывающие на более слабый рост.

Рыночная капитализация криптосектора выросла с $2,5 трлн в ноябре 2024 года, когда Трамп выиграл выборы, до более чем $4,18 трлн в августе 2025-го. Новые регуляторные изменения, включая реформы SEC, открывают путь к более широкому использованию криптовалют в США.

Несмотря на торговые войны Дональда Трампа, крипторынок показывает устойчивый рост, что свидетельствует об укреплении позиций цифровых активов в американской экономике.

Контекст

Победа Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года стала катализатором роста крипторынка. Его обещания создать стратегический биткоин-резерв США и использовать биткоин для погашения национального долга подняли цену биткоина выше $100 000. В 2025 году Трамп активно продвигает криптовалюты как часть экономической стратегии, что стимулирует рыночный оптимизм.

Трамп запустил собственный мемкоин TRUMP, выросший на 180% за считанные часы после выпуска. Этот токен стал символом его поддержки криптовалют и привлек внимание розничных инвесторов, хотя и вызвал дискуссии по поводу спекулятивного характера.

Прокриптовалютные заявления Трампа усиливают доверие к криптовалютам как к легитимному классу активов. Его инициативы по уменьшению регуляторного давления на криптоиндустрию способствуют привлечению новых игроков.

В 2025 году рынок криптовалют испытал мощный рост благодаря участию крупных финансовых учреждений. Например, iShares Bitcoin Trust ETF от BlackRock привлек более $57,4 млрд, а BitMine стал крупнейшим институциональным инвестором в Ethereum с активами на $4,96 млрд. Такие компании, как MicroStrategy, BlackRock, Fidelity и Goldman Sachs, активно расширяют свои портфели, включая биткоин и альткоины, что повышает доверие к рынку.