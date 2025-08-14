Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Новый рекорд биткоина. Рынок криптовалют растет на ожиданиях снижения ставки ФРС

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Утром 14 августа биткоин впервые преодолел отметку в $124 200. Курс самой популярной криптовалюты в мире превзошел июльский рекорд в $123 000 благодаря ожидаемому смягчению монетарной политики ФРС, институциональным инвестициям и финансовым реформам администрации Дональда Трампа, пишет Reuters.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • Цена Bitcoin в четверг выросла на 0,9% – до $124 200, курс Ethereum поднялся до $4780 – самого высокого уровня с конца 2021 года. На 11:00 курс несколько откатился. Биткоин торгуется на уровне около $122 000, эфириум – $4750.
  • Аналитик IG Тони Сайкамор считает, что стабильное закрепление выше $125 000 может подтолкнуть биткоин до $150 000. С начала 2025 года криптовалюта выросла почти на 32% после ряда регуляторных побед, включая допуск криптоактивов в пенсионные счета и и принятие правил для стейблкоинов.
  • Следующее заседание ФРС, на котором может быть принято решение о снижении процентной ставки, запланировано на 16–17 сентября 2025 года. Министр финансов США Скотт Бессент считает, что высока вероятность снижения ставки на 0,5% (50 базисных пунктов), учитывая пересмотренные экономические данные, указывающие на более слабый рост.
  • Рыночная капитализация криптосектора выросла с $2,5 трлн в ноябре 2024 года, когда Трамп выиграл выборы, до более чем $4,18 трлн в августе 2025-го. Новые регуляторные изменения, включая реформы SEC, открывают путь к более широкому использованию криптовалют в США.
  • Несмотря на торговые войны Дональда Трампа, крипторынок показывает устойчивый рост, что свидетельствует об укреплении позиций цифровых активов в американской экономике.

Контекст

Победа Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года стала катализатором роста крипторынка. Его обещания создать стратегический биткоин-резерв США и использовать биткоин для погашения национального долга подняли цену биткоина выше $100 000. В 2025 году Трамп активно продвигает криптовалюты как часть экономической стратегии, что стимулирует рыночный оптимизм.

Трамп запустил собственный мемкоин TRUMP, выросший на 180% за считанные часы после выпуска. Этот токен стал символом его поддержки криптовалют и привлек внимание розничных инвесторов, хотя и вызвал дискуссии по поводу спекулятивного характера.

Прокриптовалютные заявления Трампа усиливают доверие к криптовалютам как к легитимному классу активов. Его инициативы по уменьшению регуляторного давления на криптоиндустрию способствуют привлечению новых игроков.

В 2025 году рынок криптовалют испытал мощный рост благодаря участию крупных финансовых учреждений. Например, iShares Bitcoin Trust ETF от BlackRock привлек более $57,4 млрд, а BitMine стал крупнейшим институциональным инвестором в Ethereum с активами на $4,96 млрд. Такие компании, как MicroStrategy, BlackRock, Fidelity и Goldman Sachs, активно расширяют свои портфели, включая биткоин и альткоины, что повышает доверие к рынку.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні