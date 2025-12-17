IT-компания MacPaw планирует завершить 2025 год с выручкой на уровне $100 млн и в более долгосрочной перспективе рассчитывает на оценку от $2 млрд. Главное условие – возвращение к росту на уровне 40%. Об этом в интервью Forbes Ukraine рассказал основатель компании Александр Косован.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість
1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁
Детали
- В 2024 году выручка MacPaw составляла около $90 млн, а темп роста – 6% год к году. По словам Косована, этого недостаточно – до полномасштабной войны компания росла примерно на 40% ежегодно.
- «Идеально – вернуться к росту на уровне 40% или по крайней мере соответствовать «правилу 40», когда сумма темпов роста и рентабельности равна 40%», – отметил Косован.
- В 2024-м MacPaw получила более $10 млн убытков после чистой прибыли $3,1 млн в 2023-м, согласно консолидированному отчету MacPaw Family Ltd.
- Причина – инвестиции в новые продукты, в частности Eney, а также запуск нового CleanMyMac. Косаван сообщил, что в 2025 году компания уже вернулась к прибыльности.
Контекст
MacPaw – одна из крупнейших продуктовых IT-компаний Украины, основанная Александром Косованом. Флагманский продукт – софт CleanMyMac, очищающий ноутбуки Apple от лишних файлов. Он генерирует 80% выручки компании. Согласно отчету головной компании группы MacPaw Family Ltd., консолидированная выручка в 2023-м – $84,9 млн.
Многолетнюю зависимость от одного продукта должен изменить Eney, полноценный релиз которого запланирован на конец года. Этот ИИ-ассистент ориентирован на пользователей MacBook. Бета-версия появилась 22 мая. «Я ожидаю, что в течение трех лет Eney станет нашим основным бизнесом», – говорил Forbes Ukraine Косован в апреле.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.