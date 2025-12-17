IT-компания MacPaw планирует завершить 2025 год с выручкой на уровне $100 млн и в более долгосрочной перспективе рассчитывает на оценку от $2 млрд. Главное условие – возвращение к росту на уровне 40%. Об этом в интервью Forbes Ukraine рассказал основатель компании Александр Косован.

Детали

В 2024 году выручка MacPaw составляла около $90 млн, а темп роста – 6% год к году. По словам Косована, этого недостаточно – до полномасштабной войны компания росла примерно на 40% ежегодно.

«Идеально – вернуться к росту на уровне 40% или по крайней мере соответствовать «правилу 40», когда сумма темпов роста и рентабельности равна 40%», – отметил Косован.

В 2024-м MacPaw получила более $10 млн убытков после чистой прибыли $3,1 млн в 2023-м, согласно консолидированному отчету MacPaw Family Ltd.

Причина – инвестиции в новые продукты, в частности Eney, а также запуск нового CleanMyMac. Косаван сообщил, что в 2025 году компания уже вернулась к прибыльности.

Контекст

MacPaw – одна из крупнейших продуктовых IT-компаний Украины, основанная Александром Косованом. Флагманский продукт – софт CleanMyMac, очищающий ноутбуки Apple от лишних файлов. Он генерирует 80% выручки компании. Согласно отчету головной компании группы MacPaw Family Ltd., консолидированная выручка в 2023-м – $84,9 млн.

Многолетнюю зависимость от одного продукта должен изменить Eney, полноценный релиз которого запланирован на конец года. Этот ИИ-ассистент ориентирован на пользователей MacBook. Бета-версия появилась 22 мая. «Я ожидаю, что в течение трех лет Eney станет нашим основным бизнесом», – говорил Forbes Ukraine Косован в апреле.