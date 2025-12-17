IT-компанія MacPaw планує завершити 2025 рік із виторгом на рівні $100 млн і в довшій перспективі розраховує на оцінку від $2 млрд. Головна умова – повернення до зростання на рівні 40%. Про це в інтервʼю Forbes Ukraine розповів засновник компанії Олександр Косован.

Деталі

У 2024 році виторг MacPaw становив близько $90 млн, а темп зростання – 6% рік до року. За словами Косована, цього недостатньо – до повномасштабної війни компанія зростала приблизно на 40% щороку.

«Ідеально – повернутися до зростання на рівні 40% або принаймні відповідати «правилу 40», коли сума темпів зростання і рентабельності дорівнює 40%», – зазначив Косован.

У 2024-му MacPaw отримала понад $10 млн збитків після чистого прибутку $3,1 млн у 2023-му, згідно зі консолідованим звітом MacPaw Family Ltd.

Причина – інвестиції в нові продукти, зокрема Eney, а також запуск нового CleanMyMac. Косаван повідомив, що у 2025 році компанія вже повернулася до прибутковості.

Контекст

MacPaw – одна з найбільших продуктових IT-компаній України, заснована Олександром Косованом. Флагманський продукт – софт CleanMyMac, що очищує ноутбуки Apple від зайвих файлів. Він генерує 80% виторгу компанії. Згідно зі звітом головної компанії групи MacPaw Family Ltd., консолідований виторг у 2023-му – $84,9 млн.

Багаторічну залежність від одного продукту має змінити Eney, повноцінний реліз якого заплановано на кінець року. Цей ШІ-асистент орієнтований на користувачів MacBook. Бета-версія з’явилася 22 травня. «Я очікую, що протягом трьох років Eney стане нашим основним бізнесом», – казав Forbes Ukraine Косован у квітні.