IT-компанія MacPaw планує завершити 2025 рік із виторгом на рівні $100 млн і в довшій перспективі розраховує на оцінку від $2 млрд. Головна умова – повернення до зростання на рівні 40%. Про це в інтервʼю Forbes Ukraine розповів засновник компанії Олександр Косован.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість
1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁
Деталі
- У 2024 році виторг MacPaw становив близько $90 млн, а темп зростання – 6% рік до року. За словами Косована, цього недостатньо – до повномасштабної війни компанія зростала приблизно на 40% щороку.
- «Ідеально – повернутися до зростання на рівні 40% або принаймні відповідати «правилу 40», коли сума темпів зростання і рентабельності дорівнює 40%», – зазначив Косован.
- У 2024-му MacPaw отримала понад $10 млн збитків після чистого прибутку $3,1 млн у 2023-му, згідно зі консолідованим звітом MacPaw Family Ltd.
- Причина – інвестиції в нові продукти, зокрема Eney, а також запуск нового CleanMyMac. Косаван повідомив, що у 2025 році компанія вже повернулася до прибутковості.
Контекст
MacPaw – одна з найбільших продуктових IT-компаній України, заснована Олександром Косованом. Флагманський продукт – софт CleanMyMac, що очищує ноутбуки Apple від зайвих файлів. Він генерує 80% виторгу компанії. Згідно зі звітом головної компанії групи MacPaw Family Ltd., консолідований виторг у 2023-му – $84,9 млн.
Багаторічну залежність від одного продукту має змінити Eney, повноцінний реліз якого заплановано на кінець року. Цей ШІ-асистент орієнтований на користувачів MacBook. Бета-версія з’явилася 22 травня. «Я очікую, що протягом трьох років Eney стане нашим основним бізнесом», – казав Forbes Ukraine Косован у квітні.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.