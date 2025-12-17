IT-компания MacPaw рассматривает отказ от классической подписки в пользу модели потребления, в которой пользователи платят за использование ИИ-функций. Такой подход может существенно увеличить доход на одного пользователя, об этом в интервью Forbes Ukraine рассказал основатель компании Александр Косован.

Детали

По словам Косована, рынок постепенно смещается в сторону потребительской модели. Традиционные SaaS-инструменты вроде корпоративного мессенджера Slack стоят бизнесу около $10 на специалиста в месяц. В то же время активное использование ИИ в модели потребления может обходиться компаниям в $300–400 на человека ежемесячно.

Переход к новой бизнес-модели является частью масштабной AI-first трансформации MacPaw. Eney должен стать единой точкой доступа к различным ИИ-моделям – текстовым, визуальным и видеогенеративным. MacPaw фактически будет выступать посредником между пользователями и провайдерами моделей, говорит Косован.

Контекст

MacPaw – одна из крупнейших продуктовых IT-компаний Украины. Ее основал Александр Косован. Флагманский продукт – софт CleanMyMac, очищающий ноутбуки Apple от лишних файлов. Он генерирует 80% выручки компании. Согласно отчету головной компании группы MacPaw Family Ltd., консолидированная выручка в 2023-м – $84,9 млн.

Многолетнюю зависимость от одного продукта должен изменить Eney, полноценный релиз которого запланирован на конец года. Он ориентирован на пользователей MacBook. Бета-версия появилась 22 мая. «Я ожидаю, что в течение трех лет Eney станет нашим основным бизнесом», – говорил Forbes Косован в апреле.