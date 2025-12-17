IT-компанія MacPaw розглядає відмову від класичної підписки на користь моделі споживання, у якій користувачі платять за використання ШІ-функцій. Такий підхід може суттєво збільшити дохід на одного користувача, про це в інтерв'ю Forbes Ukraine розповів засновник компанії Олександр Косован.

Деталі

За словами Косована, ринок поступово зміщується в бік споживчої моделі. Традиційні SaaS-інструменти на кшталт корпоративного месенджера Slack коштують бізнесу близько $10 на спеціаліста на місяць. Водночас активне використання ШІ в моделі споживання може обходитися компаніям у $300–400 на людину щомісяця.

Перехід до нової бізнес-моделі є частиною масштабної AI-first трансформації MacPaw. Eney має стати єдиною точкою доступу до різних ШІ-моделей – текстових, візуальних і відеогенеративних. MacPaw фактично виступатиме посередником між користувачами та провайдерами моделей, говорить Косован.

Контекст

MacPaw – одна з найбільших продуктових IT-компаній України. Її заснував Олександр Косован. Флагманський продукт – софт CleanMyMac, що очищує ноутбуки Apple від зайвих файлів. Він генерує 80% виторгу компанії. Згідно зі звітом головної компанії групи MacPaw Family Ltd., консолідований виторг у 2023-му – $84,9 млн.

Багаторічну залежність від одного продукту має змінити Eney, повноцінний реліз якого заплановано на кінець року. Він орієнтований на користувачів MacBook. Бета-версія з’явилася 22 травня. «Я очікую, що протягом трьох років Eney стане нашим основним бізнесом», – казав Forbes Косован у квітні.