Конкурс по отбору главы Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) должен быть оглашен до конца этого года, заявил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев во время встречи с журналистами.

Подробности

«Комиссия утвердит критерии и методику оценки кандидатов, определит условия и сроки проведения конкурса и объявит о его начале, – сказал он. – Это нужно сделать до конца года».

Обычно конкурс на руководящие должности длится полгода и более, отметил один из членов комиссии по отбору, который попросил не упоминать его фамилию, поскольку не уполномочен комментировать эту тему публично. «Качество от скорости точно не должно страдать» – добавил собеседник.

Контекст

Кабмин уволил экс-главу АРМА Елену Думу 30 июля. По ее словам, она самостоятельно приняла решение покинуть пост в связи с необходимостью обеспечить беспристрастность предстоящего международного аудита Агентства, чтобы гарантировать его независимость.

Первое заседание конкурсной комиссии по отбору главы АРМА состоялось 20 ноября, на нем главой комиссии была избрана заместитель исполнительного директора по юридическим вопросам Transparency International Ukraine Екатерина Рыженко, номинированная международными донорами.

В часть междунарожников в комиссию также вошли: руководитель отдела расследований экономических преступлений прокуратуры и международный эксперт в сфере финансовых преступлений, старший специалист по возврату активов в Базельском институте управления (ICAR).

Членами комиссии от правительства стали глава правления АО «Прозорро.Продажи» Сергей Бут и ученый секретарь Института государства и права имени В. М. Корецкого Национальной академии наук Анжелика Крусян, а также Валентина Лукьянец-Шахова, главный научный сотрудник института права и психологии Национальной академии внутренних дел.

Новость обновлена ​​после публикации