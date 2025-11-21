Комісія з відбору голови Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) має обрати нового керівника до кінця цього року, заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев під час зустрічі з журналістами.

Деталі

«Комісія функціонує і ми готові зі свого боку дуже швидко проводити конкурс, – сказав він. – Це дійсно треба зробити до кінця року».

Зазвичай конкурс на керівні посади триває півроку і більше, наголосив один з членів комісії з відбору, який попросив не згадувати свого прізвища, бо неуповноважений коментувати цю тему публічно. «Якість від швидкості точно не має страждати» – додав співрозмовник.

Контекст

Кабмін звільнив ексголову АРМА Олену Думу 30 липня. За її словами, вона самостійно прийняла рішення покинути посаду у зв’язку з необхідністю забезпечити неупередженість майбутнього міжнародного аудиту Агентства, щоб гарантувати його незалежність.

Перше засідання конкурсної комісії з відбору голови АРМА відбулось 20 листопада, під час нього головою комісії було обрано заступницю виконавчого директора з юридичних питань Transparency International Ukraine Катерину Риженко, номіновану міжнародними донорами.

До крила міжнарожників у комісію також увійшли: керівник відділу розслідувань економічних злочинів прокуратури м. Вупперталя (Німеччина) Вольф-Тільман Баумерт і міжнародна експертка у сфері фінансових злочинів, старша спеціалістка з питань повернення активів в Базельському інституті врядування (ICAR).

Членами комісії від уряду стали: голова правління АТ «Прозорро.Продажі» Сергій Бут і учений секретар Інституту держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук Анжеліка Крусян та Валентина Лукʼянець-Шахова головний науковий співробітник інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ.