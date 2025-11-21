Підписка від 25 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Нового очільника АРМА мають обрати до кінця року – Соболев

Діана Павленко
Діана Павленко
Forbes

1 хв читання

Комісія з відбору голови Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) має обрати нового керівника до кінця цього року, заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев під час зустрічі з журналістами.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною трьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. У період Black Friday діє знижка -30%: 1259 грн замість 1799 грн.

Деталі

  • «Комісія функціонує і ми готові зі свого боку дуже швидко проводити конкурс, – сказав він. – Це дійсно треба зробити до кінця року». 
  • Зазвичай конкурс на керівні посади триває півроку і більше, наголосив один з членів комісії з відбору, який попросив не згадувати свого прізвища, бо неуповноважений коментувати цю тему публічно. «Якість від швидкості точно не має страждати» – додав співрозмовник.

Контекст

Кабмін звільнив ексголову АРМА Олену Думу 30 липня. За її словами, вона самостійно прийняла рішення покинути посаду у зв’язку з необхідністю забезпечити неупередженість майбутнього міжнародного аудиту Агентства, щоб гарантувати його незалежність.

Перше засідання конкурсної комісії з відбору голови АРМА відбулось 20 листопада, під час нього головою комісії було обрано заступницю виконавчого директора з юридичних питань Transparency International Ukraine Катерину Риженко, номіновану міжнародними донорами.

До крила міжнарожників у комісію також увійшли: керівник відділу розслідувань економічних злочинів прокуратури м. Вупперталя (Німеччина) Вольф-Тільман Баумерт і міжнародна експертка у сфері фінансових злочинів, старша спеціалістка з питань повернення активів в Базельському інституті врядування (ICAR).

Членами комісії від уряду стали: голова правління АТ «Прозорро.Продажі» Сергій Бут і учений секретар Інституту держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук Анжеліка Крусян та Валентина Лукʼянець-Шахова головний науковий співробітник інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні