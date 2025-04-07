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Реформа «черного ящика». Рада готовит перезагрузку АРМА, где сосредоточено десятки тысяч арестованных активов. Что изменится?

Диана Павленко
Диана Павленко
Forbes
Ира Крицкая /из личного архива
Ира Крицкая
Forbes

5 хв читання

АРМА, Рада, законопроєкт /коллаж Анастасия Решетник

Рада готовит перезагрузку АРМА, где сосредоточено более 70 000 активов Фото коллаж Анастасия Решетник

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В Верховной Раде идет подготовка ко второму чтению реформы Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). Ключевая задача законопроекта – усовершенствовать процедуру поиска управляющих для активов Виктора Медведчука, Олега Дерипаски, Виктора Януковича и сотни других лиц, имущество которых арестовано. Какие еще изменения ожидают агентство с самым большим количеством активов в стране?

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