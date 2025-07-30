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Глава АРМА Елена Дума ушла в отставку после двух лет работы. Что она думает о работе агентства, проблемах с управлением арестованными активами, журналистских расследованиях и скандалах. Интервью

Диана Павленко
Диана Павленко
Forbes
Ира Крицкая /из личного архива
Ира Крицкая
Forbes

5 хв читання

АРМА, Олена Дума, реформа /коллаж Александра Карасева/Анна Наконечная

Глава АРМА Елена Дума дала интервью в последний день работы в роли главы агентства. Фото коллаж Александра Карасева/Анна Наконечная

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Глава Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума уходит с должности. Утром 30 июля она написала заявление на увольнение, а через несколько часов его поддержало правительство. Почему после двух лет работы Кабмину придется досрочно искать руководителя для агентства с наибольшим количеством активов коррупционеров, пророссийских политиков и россиян? Первое интервью Думы после увольнения.

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На заседании 30 июля правительство приняло отставку главы АРМА Елены Думы. Она утверждает, что сама приняла это решение, поскольку ее миссия в агентстве, куда стекаются арестованные активы коррупционеров или подсанкционных россиян и прокремлевских украинцев, завершилась.

Два собеседника в правительстве и парламенте уверяют, что на решении настояли Офис президента и премьер-министр, которые были недовольны эффективностью АРМА. «Вчера обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с инициативой полной перезагрузки АРМА», – написала после заседания правительства премьер Юлия Свириденко.

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