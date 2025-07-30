Глава Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума уходит с должности. Утром 30 июля она написала заявление на увольнение, а через несколько часов его поддержало правительство. Почему после двух лет работы Кабмину придется досрочно искать руководителя для агентства с наибольшим количеством активов коррупционеров, пророссийских политиков и россиян? Первое интервью Думы после увольнения.

На заседании 30 июля правительство приняло отставку главы АРМА Елены Думы. Она утверждает, что сама приняла это решение, поскольку ее миссия в агентстве, куда стекаются арестованные активы коррупционеров или подсанкционных россиян и прокремлевских украинцев, завершилась.

Два собеседника в правительстве и парламенте уверяют, что на решении настояли Офис президента и премьер-министр, которые были недовольны эффективностью АРМА. «Вчера обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с инициативой полной перезагрузки АРМА», – написала после заседания правительства премьер Юлия Свириденко.