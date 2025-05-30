Депутаты пять месяцев не могут принять законопроект о реформе АРМА, который по программе Ukraine Facility должен был быть проголосован до конца марта. Президент зарегистрировал собственный законопроект об изменениях в агентстве, который, согласно оценке нардепов и антикорорганизаций, не отвечает требованиям международных партнеров. Каких изменений ждать в АРМА и сколько может потерять бюджет от невыполнения реформы?