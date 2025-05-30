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Реформа на €300 млн. Рада затягивает перезапуск АРМА, которого требуют партнеры, а президент подал собственный законопроект об изменениях в агентстве. Чем это кончится?

Диана Павленко
Диана Павленко
Forbes
Ира Крицкая /из личного архива
Ира Крицкая
Forbes

4 хв читання

АРМА, ЄС, Ukraine Facility /коллаж Анастасия Савеленко для Forbes Ukraine

Парламент задерживает реформу АРМА. Ставит ли это под угрозу финансирование от ЕС? Фото коллаж Анастасия Савеленко для Forbes Ukraine

Депутаты пять месяцев не могут принять законопроект о реформе АРМА, который по программе Ukraine Facility должен был быть проголосован до конца марта. Президент зарегистрировал собственный законопроект об изменениях в агентстве, который, согласно оценке нардепов и антикорорганизаций, не отвечает требованиям международных партнеров. Каких изменений ждать в АРМА и сколько может потерять бюджет от невыполнения реформы?

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