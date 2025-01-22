«Радикально сокращаем число тарифов». О повышении цен в lifecell, бесплатном ТВ Volia для 3 млн абонентов и строительстве 3000 базовых станций – интервью Михаила Шелембы

Японский Lean-подход – новая философия группы компаний DVL («Датагруп», Volia и lifecell), говорит CEO Михаил Шелемба. Как это отразится на тарифах lifecell? Сколько группа будет инвестировать в энергонезависимый интернет? И почему Шелемба благодарен крупнейшему оператору «Киевстар»?

«Четвертый квартал был сложным. Было такое чувство, что прошло не три месяца, а больше года», – говорит CEO DVL Михаил Шелемба.

Первые результаты объединения lifecell и «Датагруп-Volia» – 160 000 новых клиентов с декабря, 14% роста выручки оператора, один пакет услуг с мобильной и фиксированной связью. Что происходит за кулисами создания DVL?