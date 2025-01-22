Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Инновации
Дата

Forbes Digital

«Радикально сокращаем число тарифов». О повышении цен в lifecell, бесплатном ТВ Volia для 3 млн абонентов и строительстве 3000 базовых станций – интервью Михаила Шелембы

Таиса Мельник
Таиса Мельник
Forbes

11 хв читання

тарифи lifecell, перенесення номерів до lifecell /Артем Галкин для Forbes Ukraine

Михаил Шелемба. Оператор lifecell и провайдер фиксированного интернета «Датагруп-Volia», которых в сентябре купил французский миллиардер Ксавье Ньель, объединяются в ускоренном темпе. Фото Артем Галкин для Forbes Ukraine

Японский Lean-подход – новая философия группы компаний DVL («Датагруп», Volia и lifecell), говорит CEO Михаил Шелемба. Как это отразится на тарифах lifecell? Сколько группа будет инвестировать в энергонезависимый интернет? И почему Шелемба благодарен крупнейшему оператору «Киевстар»?

«Четвертый квартал был сложным. Было такое чувство, что прошло не три месяца, а больше года», – говорит CEO DVL Михаил Шелемба.

Первые результаты объединения lifecell и «Датагруп-Volia» – 160 000 новых клиентов с декабря, 14% роста выручки оператора, один пакет услуг с мобильной и фиксированной связью. Что происходит за кулисами создания DVL?

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине